DOMENICA presenta VOLVER A MÍ una canción para renacer después del dolor

Los Ángeles, CA.- DOMENICA, la talentosa cantautora respaldada por Warner Music México, presenta hoy su nuevo sencillo VOLVER A MÍ, una emotiva pieza que fusiona los sonidos tradicionales del norteño con un estilo moderno de trap, y en el que la artista aborda el profundo proceso de sanar un corazón roto y reconectar con uno mismo después de una relación difícil.

VOLVER A MÍ confirma el talento de DOMENICA para plasmar sentimientos intensos y reales en sus letras. La canción, completamente de su autoría, nació de una experiencia personal marcada por una relación tóxica. Con honestidad y valentía, expresa en este tema su renacimiento emocional y ofrece un mensaje de esperanza para quienes atraviesan situaciones similares.

“Con esta canción, espero que las personas que estén pasando por una situación así puedan sentirse acompañadas, que se den cuenta de que el amor bonito no te lastima, no te humilla y no te hace llorar. El amor real existe y empieza en nosotros mismos. Venimos a esta vida a ser felices, así que acuérdense que merecen paz y la felicidad plena”, afirma DOMENICA, respecto a su nueva canción. La letra de VOLVER A MÍ es un testimonio de la resiliencia de DOMENICA y su viaje hacia el autodescubrimiento. Con frases que expresan el dolor de la pérdida y el compromiso de no perderse a sí misma, logra expresar un mensaje que trasciende y que invita a quienes la escuchan a reflexionar sobre sus propias experiencias y a encontrar el camino de regreso a su esencia.

VOLVER A MÍ es también el primer adelanto de su próximo álbum, La Mil Amores, que verá la luz en 2025. En este nuevo proyecto, la joven artista continúa su exploración musical, combinando géneros y rompiendo barreras, reafirmando su autenticidad y su compromiso por ofrecer música con un profundo contenido emocional.