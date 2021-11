Don Omar lanzará el jueves su nuevo sencillo, “Se menea”, junto a Nio García

San Juan, (EFE).- El veterano reguetonero puertorriqueño Don Omar lanzará el próximo jueves junto al integrante de la nueva generación del género urbano Nio García su nuevo sencillo, “Se Menea”, anunciaron este lunes los representantes del primero.

Para celebrar este esperado lanzamiento, ambos artistas se conectarán a través de un “Instagram Live” para compartir junto a sus seguidores el estreno del tema a las 9 pm ET.

“Esto apenas es el comienzo de una nueva etapa en mi carrera con SABAN Music. Le prometí al público brindarle lo mejor que sé hacer, que es buena música”, expresó Don Omar en el comunicado.

“Los fanáticos pidieron este junte con Nio García, así que estoy cumpliendo con mi palabra en agradecimiento al gran respaldo que me han brindado por tantos años. La química en el estudio quedó plasmada en un tema que es buenísimo para bailarlo de principio a fin”, agregó el autodenominado “Rey” del reguetón.

“Se Menea” es una fusión de ritmos urbanos y tropicales, y la letra describe cómo una mujer logra impresionar a todos con sus atrevidos movimientos y los deja con ganas de más, explica el comunicado.

Igualmente, ambos intérpretes hacen lo imposible por conquistar a esta mujer que “Se Menea” para que todos la vean.

“Siempre he sido fanático de Don Omar, su estilo y su música son inspiración para seguir haciendo lo que me apasiona. Participar en este tema junto a él, es un sueño hecho realidad y un gran logro para mi carrera”, resaltó García.

Este es el sencillo más reciente de Don Omar desde que lanzó “Flow HP” junto al rapero puertorriqueño Residente, para lo que será el próximo disco del primero.