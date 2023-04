Donald Trump abandona tribunal tras escuchar los cargos, se dirige a Florida

Nueva York, (EFE).- El expresidente Donald Trump abandonó el tribunal neoyorquino donde compareció por vez primera ante el juez Juan Manuel Merchán y escuchó los 34 cargos relacionados con el pago irregular a la actriz porno Stormy Daniels.

Pasó aproximadamente una hora en la sala mientras que le leían los cargos, en presencia de algunos fotógrafos y periodistas a los que no quiso responder a las preguntas que le hicieron.

Al salir, subió en un vehículo oscuro de los servicios secretos y se encaminó hacia el aeropuerto de La Guardia, desde donde tiene previsto volar hacia Florida, para protagonizar una vez allí una rueda de prensa en la que ofrecerá sus primeras palabras tras su comparecencia.

Pero antes que eso, el fiscal Alvin Bragg también tiene previsto ofrecer una rueda de prensa en la que dará detalles del caso.

El canal CBNC asegura que el juez Merchán afeó la conducta de Trump en las redes sociales, y concretamente un “meme” en el que aparecía con un bate de béisbol a punto de golpear la cabeza del fiscal Bragg, un “meme” que el juez se “toma muy en serio”, le dijo.

Vestido con un traje azul claro y corbata roja, Trump estuvo acompañado por su equipo de abogados, con Joe Tacopina a la cabeza.

El dosier lleva el número 71543-23, según The New York Times.

Poco antes de llegar a la sede de la fiscalía, Trump tuvo tiempo de escribir en su red Truth Social que la situación le parecía “surrealista”: “Wow, van a arrestarme. No puedo creer que esto esté pasando en Estados Unidos”, escribió desde el vehículo que lo trasladaba allí.

Los hechos centrales por los que ha sido imputado sucedieron en 2016, cuando a través de un intermediario Trump pagó supuestamente 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio sobre una relación sexual que tuvo con ella diez años atrás.