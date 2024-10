Doncic: “El campeonato, ese es el objetivo”

Chicago (EE.UU.), (EFE).- El esloveno Luka Doncic, líder de los Dallas Mavericks, aseguró este lunes que la mejor palabra para describir lo que quiere en la próxima temporada de la NBA es “campeonato” y no dudó en fijar el anillo como único objetivo, después de que los texanos se quedaran cortos en las Finales del año pasado contra los Boston Celtics.

“Campeonato, este es el objetivo”, dijo Doncic sonriendo para cerrar su rueda de prensa en el día de medios de la NBA, que echará a andar a partir del próximo 22 de octubre.

“Me encanta la presión, significa que hemos hecho algo bueno. La viví desde que estaba en el Real Madrid, estoy acostumbrado, pero para todo el equipo esto debería ser una motivación, es buena señal”, aseguró.

Los Mavericks alcanzaron las Finales el año pasado, pero se toparon con unos Celtics que les doblegaron 4-1 para conquistar el decimoctavo título de su historia.

Para Doncic fueron las primeras Finales de su carrera y los texanos no disputaban la serie por el anillo desde 2011.

“La experiencia de estar en unas Finales es distinta. Estar allí se siente distinto. El año pasado no fui lo suficientemente bueno. Es una gran motivación ganarlo todo”, reconoció.

Para el nuevo curso, los Mavs contarán con otra arma al servicio de Doncic y Kyrie Irving: Klay Thompson, incorporado tras su legendaria etapa en los Golden State Warriors.

“Increíble, es un cuatro veces campeón, un jugador fantástico, estaba muy ilusionado por el hecho de que haya firmado con nosotros, estoy ansioso por jugar con él”, dijo Doncic.