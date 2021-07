Dos asesores vacunados de Biden y de Pelosi dan positivo por covid-19

Washington, (EFE News).- Un funcionario de la Casa Blanca y uno de los portavoces de la presidenta de la Cámara Baja de EE.UU., la demócrata Nancy Pelosi, dieron positivo por covid-19 a pesar de estar vacunados, informaron este martes fuentes oficiales.

Ninguno de los dos afectados, que no fueron identificados, tuvo un contacto cercano con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, o con Pelosi, de acuerdo con esas fuentes.

“Ayer, un funcionario de la Casa Blanca completamente vacunado dio positivo por covid-19 cuando estaba fuera del campus” presidencial, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria.

Esa persona se encuentra aislada, con “síntomas leves” y no se han determinado por ahora que haya mantenido “contactos cercanos” con “otro personal” de alto rango de la Casa Blanca, añadió Psaki.

La portavoz reconoció que en los últimos meses han habido más casos de personal de la Casa Blanca que ha dado positivo por covid-19 pese a estar vacunados, pero no quiso especificar cuántos y únicamente aclaró que ninguno de ellos es un asesor que tenga contacto frecuente con Biden.

Tanto el funcionario de la Casa Blanca como el portavoz de Pelosi que dieron positivo estuvieron en una recepción al aire libre en un hotel de Washington la semana pasada junto a una delegación de legisladores estatales de Texas que están de visita en la capital, según el diario digital Axios.

Al menos dos de esos legisladores de Texas dieron positivo este fin de semana, días después de reunirse además con la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, cuyo equipo determinó aun así que no había corrido el riesgo de contagiarse y por tanto no debía de hacer cuarentena.

Psaki aseguró este martes que Biden -quien está vacunado- se hace un test de covid-19 “cada dos semanas”, al igual que buena parte de sus asesores, mientras que a los periodistas que tienen acceso al presidente se les obliga a someterse a una prueba rápida el día que vayan a verlo.

La Casa Blanca no parece dispuesta a cambiar sus protocolos a la luz del nuevo contagio y Psaki aseguró que “los contagios de personas vacunadas (resultan en síntomas que) normalmente son leves”.

Desde finales de mayo, tanto el personal de la Casa Blanca como los periodistas que la cubren trabajan desde la estrecha Ala Oeste sin llevar mascarilla, siempre que estén vacunados, siguiendo las directrices de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, en inglés).

Después de meses con la capacidad reducida, la rueda de prensa diaria de Psaki ha vuelto a celebrarse con decenas de periodistas en los asientos y pasillos de la pequeña sala, aunque la práctica totalidad de ellos están vacunados, según la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

También trabajan sin mascarilla los empleados del Capitolio y los reporteros que lo cubren, que en muchos casos volvieron sin embargo a colocarse el cubrebocas este martes tras enterarse de que un portavoz de Pelosi había dado positivo, según informa el diario The Hill.

Ese portavoz no ha tenido contacto con Pelosi y tanto él como el resto de personal de la oficina de prensa trabajaron este martes desde casa para extremar las precauciones, explicó un asesor de la presidenta de la Cámara Baja, Drew Hammill, en un comunicado.