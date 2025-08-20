Dos incendios forestales en los Everglades llevan humareda a ciudades del sur de Florida

Miami (EE.UU.), (EFE).- Dos incendios en la zona natural de los Everglades afectaron este miércoles un área total de 1.850 acres (748 hectáreas), lo que ha provocado humaredas y alertas de calidad del aire en ciudades del sur de Florida como Fort Lauderdale, a unos 40 kilómetros al norte de Miami.

El Servicio Forestal de Florida reportaba por la mañana un fuego de 1.600 acres (647 hectáreas) y otro de 250 acres (101 hectáreas) en la zona norte de los Everglades, ambos con un nivel de 0 % de contención y con causas aún desconocidas.

Los Everglades, zona de humedales de más de 610.000 hectáreas con más de 20 especies en peligro de extinción o amenazadas como panteras, cocodrilos y caimanes, ha ganado notoriedad en los últimos dos meses por la apertura del centro de detención migratoria ‘Alligator Alcatraz’, aunque el fuego está lejos de este sitio.

Los incendios “han resultado en una continua baja visibilidad a lo largo del condado de Broward”, con casi 2 millones de habitantes, advirtió la oficina en Miami del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés), que pidió “precaución extra en las carreteras”.

“El pronóstico de la calidad del aire en el condado de Broward es insalubre, puede ser dañino para la salud, especialmente para miembros de grupos sensibles, dado el humo por incendios en los Everglades”, avisó también la División de Recursos Naturales del Condado.

Estados Unidos ha registrado 44.130 incendios forestales en lo que va del año, un 68 % más que los 26.240 del mismo periodo del año anterior, según el National Interagency Fire Center del Gobierno de Estados Unidos.