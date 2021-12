Dosis de refuerzo funcionan con ómicron, dice principal epidemiólogo de EEUU

Washington, (EFE).- Las dosis de refuerzo de las vacunas de ARN mensajero contra la covid-19 funcionan frente a ómicron, con lo que no es necesaria una nueva específica frente a esta variante, afirmó el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci.

“El régimen de dosis de refuerzo de las vacunas funciona contra ómicron. En este punto no es necesario un refuerzo específico” para esta variante, dijo Fauci en la rueda de prensa del equipo de trabajo del Gobierno de EE.UU. frente a la pandemia.

En ese sentido, el experto lanzó “un mensaje claro” y animó a los estadounidenses que no estén vacunados a hacerlo y a los que ya están inmunizados que acudan a recibir la dosis de refuerzo.

A lo largo de su intervención Fauci se apoyó en una serie de estudios sobre ómicron y en datos de fuera y dentro de EE.UU.

De acuerdo con la información que ha llegado del Reino Unido, Fauci explicó que la efectividad de la vacuna frente a ómicron va descendiendo conforme pasan las semanas desde que se recibió la segunda inyección.

Sin embargo, cuando se recibe la dosis de refuerzo la vacuna aumenta al 75% su efectividad frente a un contagio con ómicron que derive en una enfermedad sintómatica de la covid-19.

“Lo que esto nos dice muy claramente y enfáticamente es que la variante ómicron sin duda compromete los efectos de los anticuerpos inducidos por la vacuna de dos dosis de ARN mensajero y reduce la protección en general”, subrayó.

Sin embargo, agregó, “se mantiene una protección considerable frente a una enfermedad grave en estudios clínicos preliminares e in vitro”, apuntó Fauci, quien remarcó que el refuerzo mejora la protección frente ómicron.

Actualmente en EE.UU. están aprobadas dos vacunas de ARN mensajero que requieren de dos dosis, la de Pfizer y la de Moderna, y una desarrollada a partir de un adenovirus, la de Johnson&Johnson; y ha dado luz verde a inyecciones de refuerzo de las tres.