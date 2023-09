Dovbyk y Tsygankov triunfan en Girona y el Girona triunfa en Ucrania

Girona, (EFE).- Los atacantes ucranianos Artem Dovbyk y Viktor Tsygankov se han erigido en dos de los líderes del Girona de Míchel Sánchez, líder de LaLiga EA Sports por primera vez en su historia con 19 puntos de 21 posibles, a la vez que han puesto Montilivi en el mapa de Ucrania.

Desde Montilivi celebran que el Girona se ha convertido en el “club de referencia” para muchos aficionados al fútbol de Ucrania. Lo prueban las respuestas en las redes sociales del Girona, aunque por ahora el club no se plantea abrir perfiles en ucraniano.

Hasta este verano contaba con redes sociales en catalán, en inglés y en chino y recientemente ha incorporado el árabe y el castellano, con la voluntad de acercarse al público suramericano aprovechando que cuenta con varios jugadores del continente: los colombianos Bernardo Espinosa y Jhon Solís, que debutó con el Girona en Villarreal; el uruguayo Cristhian Stuani, máximo artillero histórico del club; el venezolano Yangel Herrera y el argentino Paulo Gazzaniga, además de los brasileños Sávio Moreira e Yan Couto.

Pero, aunque tener canales en ucraniano no sea una prioridad a corto ni a medio plazo, desde el club sí constatan que está “subiendo muchísimo” la cantidad de seguidores ucranios que interactúan con el club y que han conocido Girona y el Girona a partir de los dos futbolistas: internacionales absolutos con 49 encuentros en el caso de Tsygankov, de 25 años, y 20 en el de Dovbyk, de 26.

Tsygankov se incorporó al Girona en enero procedente del Dynamo de Kíev, a cambio de cinco millones de euros por el 50% de sus derechos, y desde un primer momento ha sido titular indiscutible en el extremo derecho del conjunto entrenado por Míchel.

El Girona, aseguran desde Montilivi, se adelantó a clubes de la Liga de Campeones y a equipos “potentes” de Inglaterra o Italia para conseguir su fichaje. La buena relación de Pere Guardiola, hermano de Pep y presidente del consejo de administración del club, con el representante de Tsygankov fue clave para el fichaje del atacante, que valora mucho la ayuda prestada por Guardiola para salir de Ucrania en tiempos de guerra contra Rusia.

Tsygankov, que estrenó paternidad nada más llegar a España, firmó tres goles y seis asistencias en la segunda mitad de la temporada pasada y en este arranque de curso ya suma un gol, el primero de la victoria en Granada (2-4), y una asistencia, al propio Dovbyk en el empate en casa de la Real Sociedad (1-1).

Su influencia va más allá de las estadísticas y Míchel le define con frecuencia como un futbolista diferencial. Fue, además, clave en la llegada de Dovbyk a Montilivi, como admitió el propio delantero en su presentación, y está siendo clave en su adaptación.

Dovbyk recaló en Montilivi este verano, convertido en el fichaje más caro de la historia del club: el Girona pagó al Dnipro-1 ucranio una cifra de entre siete y ocho millones de euros por el 70% de sus derechos. El Midtjylland conserva el 30% restante. Encajaba a la perfección con el perfil que se buscaba para suplir la marcha de Taty Castellanos, hoy futbolista de la Lazio, y que fuera de Ucrania como Tsygankov allanó el camino. La nacionalidad no era un requisito, sino que fue “cierta casualidad, entre comillas”, dicen.

En su presentación afirmó que no sentía presión por el precio pagado por él y empezó a demostrarlo con su gol en el Reale Arena en la primera jornada, saliendo desde el banquillo. En los últimos tres encuentros ya ha sido titular por delante de Cristhian Stuani y ha aportado dos asistencias, ambas a David López, y dos goles, el sábado ante el Mallorca (5-3) y miércoles ante el Villarreal (1-1).

Es el pichichi del equipo con tres dianas junto a Herrera. La temporada pasada ya firmó 29 goles en 39 jornadas y ha sido el máximo goleador de las dos últimas ediciones de la liga ucraniana. “Otra gran actuación. Disfrutamos de lo que hacemos y jugamos con todo nuestro corazón”, escribió Dovbyk en sus redes sociales después de brillar en el Estadio de la Cerámica.

Son los dos futbolistas más valiosos del Girona, según los números del portal especializado Transfermarkt: Tsygankov, con contrato hasta 2027, tiene un valor de mercado de 22 millones, y Dovbyk, con contrato hasta 2028, de 15, como Arnau Martínez. Les siguen los defensas Èric García, cedido por el Barcelona, y Miguel Gutiérrez y el mediocentro Aleix García (10).

Los dos futbolistas residen con sus familias cerca del centro de entrenamiento del club, La Vinya, con sus familias. Tsygankov, más tímido e introvertido, y Dovbyk, algo más extrovertido, se relacionan, sobre todo, con los jugadores del vestuario que hablan inglés, como Daley Blind, Bernardo Espinosa, David López o Aleix García.

“Son muy buena gente, muy normales”, dicen desde el club antes de destacar su talento futbolístico, su potencial de crecimiento y su preocupación alrededor de la guerra entre Rusia y Ucrania. Desde la llegada de Tsygankov el club ha realizado dos envíos de ropa y material al país, a través del propio futbolista, nacido en Israel, pero criado y crecido en Ucrania, y de su representante.

Se les suele ver siempre juntos y junto al encargado de material del club, Julius, también de origen ucraniano. Desde el club cuentan que Julius ejerce muchas veces de traductor y que les ha ayudado mucho en su llegada y su proceso de adaptación.