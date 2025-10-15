Drew Struzan, el artista detrás de los carteles de Star Wars, muere a los 78 años

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Drew Struzan, el artista conocido por diseñar los icónicos carteles de filmes como ‘Back to the Future’, así como de series cinematográficas de Star Wars e Indiana Jones, falleció a los 78 años, informó su hermano en redes sociales.

“Con profundo pesar les informo que Drew Struzan partió de este mundo ayer, 13 de octubre. Creo que es importante que todos sepan cuántas veces me dijo lo feliz que le hacía saber cuánto apreciaban su arte”, escribió Greg Struzan en un comunicado en Instagram.

Struzan fue el ilustrador detrás de algunos de los pósters más emblemáticos del cine, como los de ‘Indiana Jones’ y ‘E.T. the Extra-Terrestrial’, ambas dirigidas por Steven Spielberg, así como álbumes musicales de los Beach Boys o los Bee Gees.

“Sus pósters convirtieron muchas de nuestras películas en verdaderos destinos… y el recuerdo de esas películas, así como la edad que teníamos cuando las vimos, siempre vuelve de golpe con solo echar un vistazo a sus icónicas imágenes fotorrealistas. Con un estilo propio e inventado por él, nadie dibujaba como Drew”, declaró Spielberg al medio especializado Variety.

Nacido en Oregón, Struzan comenzó su carrera vendiendo sus obras mientras aún era estudiante. Más adelante, fue contratado por la empresa Pacific Eye & Ear, donde diseñó la portada del álbum ‘Welcome to My Nightmare’ de Alice Cooper, considerada por la revista Rolling Stone como una de las 100 mejores carátulas de rock de todos los tiempos.

Su incursión en el cine comenzó en Pencil Pushers con filmes como ‘Squirm’ o ‘Empire of the Ants’, y tras colaborar en el póster de ‘Star Wars: Episode IV – A New Hope’, fue contratado por la casa productora de George Lucas por los 35 años siguientes.

Otros de sus carteles más conocidos fueron ‘Raiders of the Lost Ark’, ‘The Goonies’ o ‘First Blood’. Struzan anunció su retiro del negocio del cartelismo en 2008, aunque tuvo algunos regresos puntuales.