Dua Lipa desborda sensualidad en su “Future Nostalgia” de paso por México

Ciudad de México, (EFE).- Dua Lipa hipnotizó a sus fanáticos de Ciudad de México con su sensualidad, baile y sus intentos por hablar en español en un Foro Sol que lució lleno y que le aplaudió en todo momento.

“¡Ciudad de México te quiero muchísimo!”, gritó la cantante en numerosas ocasiones durante el primero de los tres conciertos que tiene pactados en el país.

El concierto comenzó con la presentación de sus bailarines en las pantallas muy al estilo de los ochenta con la canción “Physical”, y la presencia de la cantante, quien vestida de verde enardeció a los miles de asistentes.

El show continuó con “New Rules”, canción que la llevó a la fama mundial en el 2018 y que el público coreó completamente.

El ambiente en el Foro Sol se oscureció con el tema “Love Again” y antes de cantar “Cool” gritó a sus fanáticos: “los quiero mucho”, este fue el inicio de una serie de esfuerzos de la cantante por hablar en español, pues tras cantar “Pretty Please” y “Break My Heart” volvió a practicarlo al decir con la frase: “¡Viva México!”.

“Gracias por todo, estoy muy agradecida, muy feliz y muy emocionada de estar aquí, gracias por su energía, su amor y su apoyo y gracias por esta noche mágica ¡quiero decir muchas cosas pero mi español no es perfecto!”, mencionó.

Con “Be the One”, Lipa puso a gritar a todo el público y después de una breve pausa regresó vestida con un atuendo plateado para interpretar “We’re Good” y “Good in Bed”, canción que aprovechó para felicitar a uno de sus fans por su cumpleaños.

La cantante inauguró el tercer acto con un vestido rosa para cantar otro de sus grandes hits, “One kiss”, seguido de un remix compuesto por “Electricity”, “Hallucinate” y “Cold Heart”, esta última con la presencia en video de Elton John y en la que sus fans locales le arrojaron una bandera de México y una con los colores del arcoíris de la comunidad LGBT+.

Finalmente la cantante se despidió con “Levitating” y “Don’t Start Now” con un traje color cobre.

La gira “Future Nostalgia” hace referencia a su disco homónimo lanzado en el 2020 con el que se hizo acreedora al Grammy como mejor álbum vocal de pop en el 2021. No obstante en el 2019 fue cuando la cantante recibió el mismo galardón pero como mejor artista nuevo.

UNA RELACIÓN CON MÉXICO

La cantante en más de una ocasión ha demostrado sentir una fuerte relación con México, ha pasado distintos periodos vacaciones en el país, y en sus redes ha mostrado ser fanática de la comida mexicana y sobre todo del picante.

Tan solo un día antes de su presentación en el Foro Sol, la cantante anduvo paseando por las calles de Ciudad de México y se retrató en restaurantes, el museo Casa Azul de Frida Kahlo y el Nido de Quetzalcóatl, visitas que compartió en sus redes sociales.

La cantante además se encontró con algunos fans con quienes se tomó fotos y firmó autógrafos.

En marzo del 2021 la cantante inglesa también estuvo en la capital mexicana como parte de una campaña comercial de una firma de moda francesa, en donde tuvo un pequeño incidente con una seguidora; musicalmente Lipa dio un concierto en el festival musical Corona Capital 2017.