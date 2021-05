Dudamel regresa al Hollywood Bowl con Christina Aguilera y más artistas

Los Ángeles, (EFE News).- El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil) regresarán al Hollywood Bowl este verano tras más de un año sin conciertos en la capital del entretenimiento por culpa de la pandemia.

Dudamel regresará a uno de los escenarios más emblemáticos de Estados Unidos, que anunció este martes su programación para la temporada veraniega con artistas como Christina Aguilera, Cynthia Erivo, H.E.R., James Blake, Carlos Vives y Viola Davis.

La noticia marca el regreso de la música en directo en California, donde más del 50 % de la población ya ha recibido una dosis de alguna de las vacunas aprobadas contra el coronavirus.

El 3 de julio arrancará la programación para el público general, aunque con condiciones: El 85 % de los asientos estarán reservados para personas que estén vacunadas y el porcentaje restante podrá asistir si se realiza una prueba de coronavirus con resultado negativo en las 72 horas anteriores al espectáculo.

Antes de la inauguración, la Filarmónica de Los Ángeles ofrecerá cinco conciertos gratuitos, dirigidos por Dudamel, para trabajadores esenciales y que contarán con La Santa Cecilia, P!ink y Flying Lotus entre sus invitados. La serie de actuaciones comenzará el 15 de mayo.

“Después de los retos del pasado año, todos sentimos una inmensa alegría y un sentimiento de gratitud por volver a compartir la música, especialmente por poder ofrecer estos conciertos a los héroes que han trabajado en primera línea, que nos han mantenido seguros todo este tiempo”, aseguró Dudamel en un comunicado.

Kool & the Gang iniciarán la temporada con el clásico espectáculo de fuegos artificiales el 3 y 4 de julio, el día que EE.UU. celebra su fiesta de la Independencia y la fecha marcada por la Casa Blanca para regresar a la normalidad.

Después llegarán conciertos de Christina Aguilera, Kamasi Washington, Ziggy Marley, Carlos Vives, H.E.R. y James Blake, entre otros artistas.

Por primera vez la Filarmónica de Los Ángeles tocará en directo la banda sonora de una película de Marvel, gracias a los tres pases programados de “Black Panther”, que se unen a conciertos dedicados a “Harry Potter” y “The Princess Bride”.

Por el momento, el regreso del Hollywood Bowl supone una de las primeras aperturas para una gran sede de espectáculos en Estados Unidos.

Lo hará con el 67 % de capacidad, aunque el estado de California quiere abrir completamente su economía el 15 de junio si las condiciones sanitarias lo permiten.

