“Dumb Money” continua la atracción de Hollywood por el mundo de Wall Street

Toronto (Canadá), (EFE).- “Dumb Money”, una de las películas más esperadas este año en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y que se estrena este viernes en la ciudad canadiense, se inscribe en la larga tradición de filmes sobre el mundo financiero, Wall Street y los mercados bursátiles. Esta vez con un guiño.

Debido a la huelga de actores de Hollywood, el film se estrena en TIFF sin la presencia de sus protagonistas, entre ellos Vicent D’Onofrio, America Ferrera y Seth Rogen.

Sólo el director del film, el australiano Craig Gillespie (“I, Tonya”, 2017), las guionistas Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo así como los productores Aaron Ryder y Teddy Schwarzman tienen previsto desfilar por la alfombra roja del Roy Thomson Hall de Toronto para realizar el estreno mundial del film.

El largometraje se centra en el grupo de usuarios de plataformas sociales como YouTube y Reddit que fueron capaces en 2021 de cambiar las reglas de juego de Wall Street y convertir una empresa en decadencia, el vendedor de videojuegos GameStop, en una estrella del mercado bursátil.

“Realmente puedo decir que no es un tema que hubiera estado en mi radar si no fuese porque mi hijo, que en ese momento tenía 24 años, estaba viviendo con nosotros”, ha declarado Gillespie.

“Fue un momento en el que crecía la indignación hacia un sistema que marginaba a los pobres y la clase trabajadora en favor de los ricos. Fue una tormenta perfecta lo que hizo posible el fenómeno de GameStop”, añadió el realizador.

Ese fenómeno social iniciado por un único internauta, que acabó movilizando a ocho millones de personas, hizo que las acciones de GameStop aumentasen su valor hasta 500 dólares por título, 30 veces más su precio inicial, y sobre todo, provocase cuantiosas pérdidas a fondos de inversión de Wall Street.

Paradójicamente, el film ha sido realizado gracias a 30 millones de dólares proporcionados por el fondo de inversiones Blackstone, cuyo consejero delegado es el padre de Teddy Schwarzman, uno de los productores de “Dumb Money”.

El segundo film del programa de Galas de este viernes es otro largometraje estadounidense, “Finestkind”, del director Brian Helgeland que fue también el guionista de “L.A. Confidential”, película por la que ganó un Óscar en 1997.

La película, protagonizada por Ben Foster, Toby Wallace, Tommy Lee Jones y Jenna Ortega, se centra en un grupo de pescadores estadounidenses en la costa del Atlántico que tienen que saltarse la ley para poder subsistir.

También este viernes, TIFF proyecta la película de animación del director Fernando Trueba y el ilustrador Javier Mariscal “They shot the piano player” (“Dispararon al pianista”).

El protagonista del film es Jeff Harris, a quien da vida la voz del actor Jeff Goldblum, un periodista estadounidense que prepara un libro sobre la bossa nova y queda fascinado por el pianista brasileño Tenório Júnior.

Junior fue torturado y asesinado en marzo de 1976 en Buenos Aires, durante una gira en la que acompañaba a Vinicius de Moraes.

Y mientras, el estreno el jueves de otro film de animación, “The Boy and the Heron”, con el que TIFF abrió su 48 edición, sigue dando que hablar. Es la primera vez en 48 años que la muestra canadiense se inicia con una película de animación.

La crítica ha alabado el nuevo largometraje del director Hayao Miyazaki, autor de películas como “Mi vecino Totoro” (1988) y “El viaje de Chihiro” (2001), que ganó el Óscar al Mejor Filme de Animación.

Además, el estreno en TIFF contó con la inesperada presencia del director mexicano Guillermo del Toro que presentó el largometraje de Miyazaki.

Del Toro calificó al realizador japonés como “quizás el más importante director de animación de la historia” y dirigiéndose al público les dijo que eran afortunados al ser los primeros en ver “The Boy and the Heron” fuera de Japón.