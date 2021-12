Durant explota, los Bucks no pierden el paso y los Mav’s ganan sin Doncic

Redacción Deportes, (EFE).- El alero de los Nets de Brooklyn Kevin Durant tuvo una noche explosiva anotando 51 puntos en la victoria frente a los Detroit Pistons y al mismo tiempo que los Bucks de Milwaukee, Mavericks de Dallas y Lakers de Los Ángeles acumularon importantes victorias en la jornada.

Durant, quien tuvo su séptimo partido en su carrera anotando 50 puntos o más y a falta del James Harden, se encargó de Detroit -el último clasificado en la Conferencia del Este- y ayuda a afianzar a los Nets en la cima del Este, con récord de 19 triunfos y 8 derrotas.

Seguido de cerca de los Nets están los Milwaukee Bucks, actuales campeones de la NBA, y este domingo no desaprovecharon la oportunidad de sacar un triunfo 112 por 97 de los Knicks de Nueva York.

Khris Middleton y Giannis Antetokounmpo se combinaron para asegurar el triunfo y mantenerse en la segunda casilla de la conferencia Este con 18 triunfos y 10 derrotas.

Antetokounmpo con su primer triple doble de la temporada sumó 20 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, mientras que Middleton anotó 24 puntos y recogió 8 rebotes.

A falta de Luka Doncic en la cancha, quien se perderá dos partidos por una lesión en el tobillo, Jalen Brunson tomó la batuta para guiar a los Mavericks de Dallas a la victoria 103 por 84 sobre los Oklahoma Thunder.

Brunson puso 18 puntos para el triunfo, que ahora deja a los Mavericks con promedio de .500, producto de 13 triunfos e igual número de derrotas y están en la séptima plaza de la Conferencia del Oeste.

Los Spurs de San Antonio de la mano del austríaco Jakob Pöltl dieron cuenta 112 por 97 de New Orleans Pelicans. Pöltl firmó un doble-doble frente a los Pelicans con 24 puntos y 12 rebotes.

Los Spurs (10-16) son el clasificado 12 del Oeste, mientras que New Orleans es último (8-21).

En este duelo, el español Guillermo “Willy” Hernangomez en 15 minutos que estuvo en la duela por los Pelicans anotó 10 puntos y recuperó 9 rebotes.

En los últimos partidos del domingo, los Minnesota Timberwolves rompieron una racha de negativa de cinco juegos en fila al dar cuenta 112 por 108 de los Portland Trailblazers.

Los Lakers de Los Ángeles, con 30 puntos de LeBron James , dieron cuenta por pizarra 106 por 94 del Orlando Magic.

El triunfo mantiene a los Lakers en la sexta casilla de la Conferencia Oeste, mientras que el revés de Orlando lo sitúa en el puesto 14 en el Este.

CONFERENCIA ESTE:

Nets de Brooklyn (19-8).

Bucks de Milwaukee (18-10).

Bulls de Chicago (17-10).

Miami Heat (16-11).

Cavaliers de Cleveland (16-12).

76ers de Filadelfia (15-12).

Washington Wizards (15-12).

Charlotte Hornets (15-13).

Atlanta Hawks (13-13).

Celtics de Boston (13-14).

Toronto Raptors (12-14).

Knicks de Nueva York (12-15).

Indiana Pacers (12-16).

Orlando Magic (5-23).

Detroit Pistons (4-22).

CONFERENCIA OESTE:

Phoenix Suns (21-4).

Golden State Warriors (21-5).

Utah Jazz (19-7).

Grizzlies de Memphis (16-11).

LA Clippers (15-12).

Lakers de Los Ángeles (15-13).

Dallas Mavericks (13-13).

Denver Nuggets (13-13).

Timberwolves de Minnesota (12-15).

Sacramento Kings (11-16).

Portland Trail Blazers (11-16).

Spurs de San Antonio (10-16).

Houston Rockets (8-18).

Oklahoma City thunder (8-18).

Pelicans de Nueva Orleans (8-21).