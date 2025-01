Ebrard asegura que General Motors no se va a ir de México pese a ajustes en EE.UU.

Ciudad de México, 29 ene (EFE).- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que General Motors (GM) no trasladará su producción fuera de México, aunque reveló que hará ajustes en su producción en Estados Unidos en medio de la incertidumbre por los posibles aranceles desde Washington.

Ebrard comentaba así el anuncio de Mar Barra, presidenta y consejera delegada de GM, de que podría transferir parte de su producción de los vehículos que fabrica actualmente en México y Canadá a Estados Unidos si el presidente estadounidense, Donald Trump, impone aranceles a estos dos países vecinos

“Nadie se va a ir de México, porque las plantas más productivas las tienen aquí; sería muy caro”, declaró durante la 85 Asamblea Anual de la American Society (Amsoc) of Mexico, que agrupa a los empresarios estadounidenses con negocios en el país.

Ebrard destacó que GM aprovechará capacidades inactivas en EE.UU., pero sin abandonar sus operaciones en México.

“Van a aprovechar capacidad que no tienen utilizada en Estados Unidos”, explicó el funcionario, tras señalar que recientemente había realizado un visita de trabajo a la planta sede de GM en Detroit (Estados Unidos).

Estas declaraciones surgen en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles del 25 % a las importaciones mexicanas, al tiempo que ha manifestado su intención de trasladar la producción manufacturera de México a EE.UU., buscando fortalecer la industria nacional.

Por su parte, GM ha reafirmado su compromiso con México, aunque Barra aseguró en la más reciente presentación de sus resultados al cierre de 2024 que la empresa tiene capacidad de producción en Estados Unidos para asumir parte de las camionetas que manufactura en México y Canadá.

No obstante, también se manifestó “esperanzada” en que los aranceles no se impongan desde EE.UU., pues recordó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha indicado que están trabajando y manteniendo conversaciones para tomar las medidas necesarias en temas de migración y otros para evitar estas tarifas.

Además, Ebrard remarcó la confianza entre los inversores en México al destacar los recientes anuncios de la multinacional suiza Nestlé, que se comprometió con una inversión de más de 1.000 millones de dólares, y el de la estadounidenses Medline, equivalente a 250 millones de dólares en una nueva planta de producción en el norte mexicano.

“En resumen, soy optimista de que saldremos adelante por la fuerza que tiene esta economía”, sostuvo el secretario.