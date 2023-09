Ebrard pide repetir el proceso de selección de la candidatura oficialista en México

Ciudad de México, (EFE).- El excanciller mexicano Marcelo Ebrard pidió este miércoles repetir el proceso para definir la candidatura presidencial del partido gobernante, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), porque “no tiene remedio”, una acusación hecha apenas horas antes de revelarse al ganador.

“Nosotros afirmamos que esto debe reponerse, ya no tiene remedio. Quiero decirlo ahorita porque no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder, no se han contado votos”, denunció Ebrard en una rueda de prensa en Ciudad de México.

Esta denuncia abre una grieta en Morena, fundado por el actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que este miércoles anuncia a su candidato presidencial tras realizar una encuesta sobre los seis aspirantes del oficialismo, entre quienes destacan Ebrard y la exjefa de Gobierno de Ciudad de México Claudia Sheinbaum.

“Son demasiadas incidencias, entonces ya no sabemos el resultado, inclusive puede ser muy cuestionable el resultado. Entonces es mejor hacerlo bien, que repitan el procedimiento”, insistió el exanciller.

Ebrard elevó sus críticas al proceso interno, que empezó en junio y en el que antes acusó a funcionarios de Morena, del Gobierno federal y de Ciudad de México de usar recursos para movilizar a votantes en favor de Sheinbaum, quien desde un inicio ha liderado los sondeos.

De las encuestas hechas en persona a 12.500 ciudadanos, el equipo del aspirante sostuvo que el 14,4 % de las urnas presenta irregularidades o incidencias.

Entre las denuncias están que no coinciden folios de las boletas de votación y las actas, que hay urnas sin actas, urnas con menos boletas, inconsistencias al momento de levantar la encuesta, además de la falta de igualdad entre los aspirantes.

“Por el número de incidencias y su impacto en las encuestas, lo que debiera hacerse, lo que procede, es repetir el ejercicio. Es mejor decir, es mejor que digamos a la opinión pública ‘tuvimos estas fallas’, a querer sacar a rajatabla (el resultado) como está”, remarcó Ebrard.

Sus declaraciones contrastan con las del presidente López Obrador, quien en su conferencia matutina aseveró que “todo ha marchado bien” en el proceso interno.

El excanciller rechazó ser desleal al partido al argumentar que su denuncia ocurre pese a desconocer aún si él será el ganador.

“Hay que hablar, esto no está bien, no es así, todos los que hemos formado Morena no estamos de acuerdo. ¿Con quién estoy siendo leal? Con las personas que formaron Morena, con todo el movimiento que representamos porque una causa central que nos anima es el respeto al voto”, indicó.

Ebrard descartó participar en la reunión privada para conocer los resultados a las 17:00 horas (21:00 GMT) en la que estarán los otros aspirantes: Sheinbaum, el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López, y los legisladores con licencia Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña.