Echo comunicará a Amazon todo lo que se le diga a partir del 28 de marzo

Amazon eliminará la opción de evitar el almacenamiento de grabaciones de voz en Alexa

NotiPress.- Amazon eliminará la opción de evitar el almacenamiento de grabaciones de voz en Alexa y enviarán todas las interacciones con Echo automáticamente a su nube

En Amazon confirmaron que, a partir del 28 de marzo, todas las grabaciones de voz de los dispositivos Echo serán enviadas automáticamente a la nube de la empresa para su procesamiento. Esto marca el fin de la configuración que permitía a los usuarios evitar el almacenamiento de sus interacciones con Alexa, lo cual generó preocupaciones sobre privacidad y seguridad de los datos.

Mediante un correo electrónico dirigido a ciertos clientes, Amazon informó que los dispositivos Echo ya no podrán procesar solicitudes localmente. “A medida que continuamos ampliando las capacidades de Alexa con funciones de inteligencia artificial generativa que dependen del poder de procesamiento de la nube segura de Amazon, hemos decidido dejar de brindar soporte a esta función”, detalló la empresa en el mensaje.

Este cambio llega en un momento en donde Amazon busca mejorar su asistente virtual con inteligencia artificial generativa mediante Alexa+, su versión de suscripción. Una de sus funciones destacadas es Alexa Voice ID, que personaliza las respuestas según quién esté hablando. Sin embargo, para acceder a esta función, los usuarios deberán permitir que Amazon almacene sus grabaciones de voz, eliminando la opción de mantener las interacciones completamente privadas.

Desde hace años, Amazon enfrentó críticas sobre la gestión de los datos de los usuarios. En 2023, la empresa pagó una multa de 25 millones de dólares tras revelarse que almacenaba indefinidamente las grabaciones de niños que interactuaban con Alexa.

Para abordar estas preocupaciones, Amazon afirmó en su correo electrónico: “Las solicitudes de voz de Alexa siempre se cifran al enviarse a la nube segura de Amazon, diseñada con múltiples capas de protección para proteger la información de los clientes. Los clientes pueden seguir eligiendo entre un completo conjunto de controles visitando el panel de Privacidad de Alexa en línea o accediendo a Más > Privacidad de Alexa en la app de Alexa”.

Los usuarios que actualmente tienen activada la opción “No guardar grabaciones” perderán el acceso a la función de identificación de voz. Previamente, Amazon había indicado que “si elige no guardar ninguna grabación de voz, la identificación de voz podría no funcionar”. Con la nueva política, esta limitación será definitiva para quienes prefieran no almacenar sus grabaciones en los servidores de Amazon.

Además, algunos expertos en privacidad señalaron que las grabaciones de voz de Alexa fueron utilizadas en investigaciones judiciales. También en 2023, la empresa llegó a un acuerdo tras ser acusada de permitir que “miles de empleados y contratistas vieran grabaciones de video de los espacios privados de los clientes”. Estas grabaciones fueron tomadas de las cámaras Ring, según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos.