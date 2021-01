Economía, salud, cambio climático y Covid-19, los cambios de Biden luego de Trump

Entre estímulos económicos, inversiones al sector verde y mejor distribución de vacunas, Biden espera su llegada a la Casa Blanca

(NotiPress).- La presidencia de Joe Bien en Estados Unidos será asumida el 20 de enero de 2021, luego de la administración de Donald Trump con reformas radicales en diferentes ámbitos. Ya Biden ha mencionado la torna a medidas diferentes a su antecesor, sobre todo en temas de migración, cambio climático, economía, salud y, urgentemente, las acciones respecto a la pandemia de Covid-19.

Trump y su administración realizaron cambios notables durante la presidencia, bajo el discurso “make America great again” se modificaron diversas reformas que permitieron el beneficio de Estados Unidos en el sector económico. También se recrudecieron las medidas hacia los migrantes, el país salió de los acuerdos de París y los casos de Covid-19 llegan a más de 24 millones.

Uno de los temas más urgentes durante estos meses de cambio de administración, es el plan de Biden para controlar los contagios de Covid-19. Como ejemplo de esta torna en medidas, puede notarse en la restricción de vuelos provenientes de Europa o Brasil, mientras Trump accedió a levantarlos, Biden planea prohibirlos de nuevo.

En una conferencia de prensa, Biden mencionó 5 acciones enfocadas en la vacunación, estas pueden resumirse en un trabajo conjunto entre la industria privada de farmacéuticas y los gobiernos de cada estado. Mediante la cooperación, podrán abrirse más centros de vacunación y administrar mejor las vacunas, para llegar a los grupos prioritarios.

Dentro del tema económico, la nueva administración confirmó la entrega de cheques de estimulo por 2 mil dólares a los ciudadanos estadounidenses aunque falta la confirmación del congreso. También se planea un presupuesto de 70 mil millones de dólares para la distribución de las vacunas y 440 mil millones para apoyos a empresas.

Asimismo, en materia de cambio climático se ha promovido la infraestructura verde para innovadoras obras que no contaminen, por ejemplo, invirtiendo en estaciones de carga para los vehículos eléctricos. Biden también ha mencionado la reintegración de Estados Unidos a los acuerdos de París para proseguir con la agenda verde de ser carbon neutral y evitar el aumento de la temperatura global.

No todo será cambiado a como era antes, la nueva administración no ha mencionado nada acerca de la condonación de la deuda estudiantil universitaria. Además, no se han escuchado propuestas que ataquen directamente al sistema de salud de Estados Unidos, el cual tomó un papel crucial para el momento actual con casi 400 mil muertes por Covid-19.

A pesar de las resoluciones de Joe Biden para su comienzo de mandato en Estados Unidos, aún queda por ver la realización de todos los comentarios en salud, economía y Covid-19. Es sabido que el partido republicano tratará de impedir algunas reformas, como los estímulos económicos o en cambio climático; lo único seguro es que habrá cambios al irse Trump de la presidencia.

