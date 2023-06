Ecuatoriano Caicedo acaba préstamo en Turquía pero no está en planes del técnico de Tigres

Monterrey (México), (EFE).- El internacional ecuatoriano Jordy Caicedo terminó su cesión con el Sivasspor turco y se reportó con los Tigres UANL de México pero no entrará en los planes del uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador del equipo campeón del fútbol mexicano.

“Jordy es un jugador del club, terminó su préstamo y se presentó. Vamos a hacer los posible para que esté bien físicamente. Viajará a la pretemporada por si sale una posibilidad de otro equipo y en lo que venga en su futuro”, explicó este jueves el estratega, en el primer día de la pretemporada de los monarcas.

Caicedo, delantero de 25 años, fichó por los felinos en julio de 2022 y tras un semestre en el que disputó 16 partidos y anotó un gol, fue cedido al Sivasspor, en donde en los últimos seis meses participó en 17 encuentros con tres tantos y una asistencia.

El uruguayo no tiene intenciones de integrar a Caicedo no sólo por el bajo nivel que demostró en su primera experiencia, sino porque a partir del siguiente torneo en México, el Apertura 2023, cada cuadro de la liga tendrá que desprenderse, por reglamento, de un futbolista extranjero.

“No me gusta decir que nos sobra un extranjero, pero nos orillan a prescindir de uno. No queremos, pero lo tenemos que hacer. Estamos en el estudio de las opciones. No tenemos nada definido”, añadió el estratega oriundo de Montevideo.

Siboldi no descartó que los Tigres fichen a un tercer refuerzo, después de anunciar las altas de los mexicanos Felipe Rodríguez, guardameta, y Eugenio Pizzuto, centrocampista. El uruguayo admitió tener interés en el internacional mexicano Alexis Vega, figura de las Chivas del Guadalajara.

“Alexis es un buen jugador, sin embargo, no creo que Guadalajara se desprenda de él, a menos de que necesite dinero. Era una posibilidad, pero realmente no estoy esperanzado de que se dé”.

Tras el título del Clausura 2023, Siboldi se ganó una renovación de un año más al frente de los Tigres, a los que busca darle el primer bicampeonato de su historia y el noveno título de liga en sus vitrinas, para empatar al Cruz Azul como el cuarto equipo más ganador del país.

“Fue muy sencilla la renovación, nada complicada. Había buena intención de ambas partes y eso facilitó mucho. Renovar un año fue lo mejor para ambas partes, que sean contratos de año a año. La idea es quedarme mucho tiempo “, sentenció.