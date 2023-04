Eddy Betancourt reasignado para la Comisión de Instalaciones de Texas

Austin, Tx.- El gobernador Greg Abbott nombró nuevamente a Eddy Betancourt para formar parte de la Comisión de Instalaciones de Texas (TFC, por sus siglas en inglés), por un período que vence el 31 de enero de 2029.

TFC apoya al gobierno estatal a través de la planificación estratégica, la gestión de activos, el diseño, la construcción, la operación, el mantenimiento y el arrendamiento de instalaciones estatales y la reasignación y/o disposición de propiedad excedente estatal y federal. Asimismo atiende a agencias estatales, personal legislativo y miembros del público en general que utilizan las instalaciones estatales que TFC posee y administra o arrienda, así como a las agencias estatales y sus empleados para quienes se administran los proyectos de construcción y renovación.

Eddy Betancourt, de Mission, es presidente de R&B General Construction Co Inc., copropietario y presidente de National Tire and Wheel, LLC, y gerente general de socios minoristas de E2H Investments. Es miembro de la Junta de Agentes Inmobiliarios de McAllen y de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Además, es miembro de la Junta Directiva del Distrito de Tasación del Condado de Hidalgo y de la Junta Asesora de ENACTUS. Betancourt recibió una Licenciatura en Administración de Empresas en Marketing y Estudios de Negocios Internacionales de la Universidad Panamericana de Texas.