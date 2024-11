Edgardo Núñez y Dareyes de la Sierra abrazan “la liberación” de la música mexicana en gira

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).-La joven promesa del regional mexicano Edgardo Núñez y Dareyes de la Sierra, uno de los pioneros de la modernización de los corridos, unen fuerzas en una gira conjunta por Estados Unidos y aprovechan la “liberación” del género.

“Lo chingón (fascinante) de la música mexicana, es que puedes tener canciones románticas, cumbias, baladas, bélicas y tumbadas. Yo creo que eso es lo que la hace grande”, dice en una entrevista con EFE De la Sierra.

Pese a ser de generaciones distintas, Núñez y De la Sierra han presenciado los enormes cambios que el género regional mexicano ha atravesado.

Dareyes de la Sierra comenzó su carrera en la década de 1990 y le tocó experimentar el rechazo que los medios de comunicación y la propia industria le tenían al género, mientras que Núñez, que se lanzó como solista en 2017, es parte de la nueva generación de jóvenes que han refrescado los corridos y la música de banda.

“Yo a Dareyes le he aprendido muchas cosas, tiene más experiencia en la música. Admiro mucho su carisma arriba en el escenario”, dice Núñez, de 25 años, mientras De la Sierra confiesa que ha intentado adoptar a su personalidad “la paciencia” que caracteriza a Núñez.

En 2023, ambos artistas juntaron su talento con el de Peso Pluma para el tema ‘VVS’, y la canción les valió su primera incursión en la lista Billboard Hot 100.

Poco tiempo después, De la Sierra y Núñez volvieron a fusionar su música, esta vez junto a Luis R Conriquez para el tema ‘De Fresa y de Coco’, una canción que musicalmente se acerca más al reguetón.

Amistad, talento y negocios

Aunque llevan carreras separadas, los músicos han encontrado entre sí un apoyo profesional y están llevando a cabo la gira ‘Entre Compas’, con actuaciones en ciudades como Chicago, Nueva York y Los Ángeles en donde se presentarán en el imponente teatro The Forum, el 7 de diciembre.

“Esto nació por la amistad que se ha dado, siempre habíamos querido hacer algo como esto antes y no se había logrado hasta ahora”, cuenta De la Sierra.

Además de las fechas juntos, tienen en puerta el lanzamiento de un EP conjunto del que, adelantan, ya tienen tres canciones. “En estos días vamos a ir al estudio a grabar lo que queda”, cuenta Núñez.

Por separado, De la Sierra planea sacar un nuevo álbum en febrero, mientras que este jueves Núñez estrena una nueva canción y espera repetir el éxito que tuvo su colaboración con Óscar Ortíz, ‘First Love’, con un segundo tema a su lado titulado ‘Cokita de vidrio’.

“‘First Love’ fue una canción que nos abrió muchas puertas, llegó a primeros lugares y todo este año sonó mucho, y ahora le damos a la gente la misma fórmula, una cumbia romántica”, menciona.

Núñez, que ha ido creando su carrera a través de sencillos, también avanza que espera poder tomarse un tiempo con tranquilidad para escribir un álbum completo.

El joven sinaloense también quiere expandir su carrera en México, pues cuenta que la mayor parte de su público se encuentra en Estados Unidos, en donde ha tenido más oportunidad de dar conciertos.

“Mi carrera empezó diferente, normalmente todo el mundo empieza en México y luego brinca en Estados Unidos. Yo me siento orgulloso y pienso que ya estoy listo para ir a México y conquistar al público de allá”, asegura.

Sobre las recientes elecciones en Estados Unidos en las que el magnate Donald Trump salió vencedor, y cuyo triunfo amenaza la seguridad de parte de la comunidad latina debido a las deportaciones masivas que el expresidente ha anunciado que llevará a cabo una vez que comience su mandato, Dareyes de la Sierra considera que lo único que queda es “chambear” (trabajar).

“Yo espero que nos vaya bien a todos. No tengo favoritismo de algún partido. Al final de cuentas no creo en la suerte, hay que trabajar todos. Esté quien esté hay que chambear”, espetó.