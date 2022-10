Eduardo Cabra ve “un antes y un después” sus 47 nominaciones a Grammy Latinos

San Juan, (EFE).- El productor y compositor puertorriqueño Eduardo Cabra, exintegrante de Calle 13, bate su nuevo récord con dos nominaciones a los próximos Grammy Latinos, sumando 47 en su carrera, unos reconocimientos que, según dijo a EFE, marcan “un antes y un después”.

“Me parece nítido lo de las nominaciones, que me den la oportunidad de participar de la actividad, de ver amigos, eso me da mucha alegría y de estar con ellos allá unos días en el marco de los Grammy”, indicó el artista.

Pese a que consideró que con las nominaciones “hay un antes y un después en su carrera”, aseguró asimismo que este tipo de reconocimiento “no es lo más importante”.

“Bob Marley no se ganó ni un Grammy y llegó súper alto”, remarcó en su entrevista con EFE Cabra, conocido mundialmente como Visitante de su época con Calle 13, el grupo con el que obtuvo muchas de esas nominaciones y premios.

Las dos nuevas nominaciones son por Álbum del Año y Productor del Año, la primera de las categorías es por su disco “Ya No Somos Los Mismos” junto a Elsa y Elmar, y la segunda por sus proyectos en colaboración con los artistas Hermes Croatto, Mima, Cuarteto de Nos, Canina y Elsa y Elmar.

UN ÁLBUM “ECLÉCTICO”

En el álbum, Cabra se unió como productor a la cantautora colombiana Elsa y Elmar con géneros latinos. “Yo puse mi granito de arena en ese tema de ‘Atravesao’, me parece chévere, es una bachata bien linda”, afirmó el puertorriqueño.

El productor destacó que es “un disco súper ecléctico” en el que colabora con “un montón de gente”. Durante su carrera profesional se ha unido a Vicente García, Jorge Drexler, El Cuarteto de Nos y Rita Indiana, entre otros.

“Por suerte hago las cosas que creo que son correctas dentro de la música y por suerte se está reconociendo ese trabajo”, celebró Cabra.

El artista reconoció que en el caso de que no gane en la categoría de mejor álbum de la academia latina, le gustaría que los galardonados fueran Rosalía o Bad Bunny.

La española compite con su disco “MOTOMAMI”, mientras que el puertorriqueño, el artista más nominado de esta edición con 10 candidaturas, lo hace con “Un verano sin ti”.

La edición 2022 de los premios Latin Grammy de la Academia Latina de la Grabación se celebrará el próximo 17 noviembre en Las Vegas (Estados Unidos).

DOCUMENTA LAS EMOCIONES

Cabra, considerado como la mente maestra de Calle 13, destacó que a la hora de componer un nuevo tema le gusta “mucho hacer preproducción” y apoya la idea de “hacia dónde vamos a ir para no estar sin jinete”.

En este contexto, el artista remarcó que para él lo más importante cuando crea una nueva composición es “documentar las emociones”.

También “documentar el momento, documentar el sonido, tratar de que exista esta idea en mi cabeza, tratar de pensar que estoy haciendo un leve cambio, en la música o en general”, subrayó.

Respecto a su Puerto Rico natal, subrayó que “el arte se lleva de una manera silvestre y hay mucha auto lección”, aunque comentó que le llama la atención que no lo convoquen para más conferencias para instruir a artistas noveles.

TRANSMITIR CONOCIMIENTOS A LAS NUEVAS GENERACIONES

“Estoy seguro que estos chamaquitos les gustaría escuchar de gente que ya está más adentro de la industria y que en los lugares públicos se den cosas que promuevan el aprendizaje”, reclamó Cabra, quien ha dado coloquios en otras partes del mundo como España o Chile.

En 2021, Cabra fue nominado por la academia latina a Mejor Álbum Música Alternativa por su obra maestra homónima y solista “Cabra”.

Para el artista, dentro de este proyecto su tema favorito es “Quisiera ser un meme” porque fue una iniciativa que creó junto a su hija Azul.

El compositor y productor boricua ha ganado 28 de los 47 Grammy Latinos a los que ha sido nominado, lo que le coloca en un podio muy alto.

Cabra fundó en 2004 junto a René Pérez, Residente, Calle 13, el grupo que le hizo saltar a la fama. En 2016, decidieron separarse y el compositor inició su carrera en solitario.