Edward James Olmos urge a los latinos a votar en estos “tiempos difíciles”

Miami, (EFE).- El actor Edward James Olmos hizo un llamado a los latinos a votar ante los “tiempos difíciles” de guerras y de iniciativas republicanas que amenazan la participación de las minorías y la comunidad hispana en las elecciones a través de leyes estatales.

Olmos señaló en un foro ciudadano virtual sobre el voto latino organizado por el canal CNN en Español que él no entiende cómo los republicanos han perdido “la humanidad” al dejar como prioridad la “política”.

El actor, que estuvo acompañado de la analista política Ana Navarro y el corresponsal nacional de CNN Ed Lavandera, dijo que es esencial votar “en persona” y llevar consigo las identificaciones necesarias para poder hacerlo.

“El tema es tener voz, es luchar por la libertad”, insistió Olmos al referirse también a la guerra que vive Ucrania por la invasión rusa.

Sobre las iniciativas nacionales conservadoras, y especialmente de Florida, para hacer más difícil el voto por correo, evitar la enseñanza de temas raciales y étnicos, como también de identidad sexual y de género en las escuelas, Navarro aseguró que los republicanos están “fabricando” problemas inexistentes.

Subrayó que en las escuelas de Florida no se enseña ni hay conversaciones sobre etnia, raza o identidad sexual como parte de los currículos, y que el único fraude mayor detectado en las elecciones pasadas en ese estado es el uso de candidatos falsos por parte de los republicanos para “confundir” y restar votos a los demócratas.

Los panelistas lamentaron además que el conteo de los hispanos haya casi 5 % menor a la cifra real en el Censo de 2020 y señalaron que la forma de contrarrestar esa pérdida de poder político es votar.

“Es un gran error”, manifestó Olmos durante el foro, moderado por Juan Carlos López, director político senior de CNN en Español.

Los panelistas invitaron igualmente a pelear contra la “sobrecogedora” desinformación que, según Olmos, enfrenta la comunidad latina y que debe tratar de frenar mediante la educación.

Navarro dijo que en comparación con la información en inglés, la desinformación en medios hispanos es más elevada e hizo un llamado a seguir medios locales que tienen gran credibilidad.

Sobre los votantes latinos en Texas, Lavandera, quien está basado en la ciudad texana de Dallas, dijo que desde hace dos décadas viene escuchando que el voto de esta minoría va a cambiar el estado a demócrata, sin que se concrete.

Subrayó que no se ha visto realmente una inmensa participación de votantes hispanos en ese estado en las últimas elecciones para lograr ese cambio.