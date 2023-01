Edward Norton descubre su parentesco con Pocahontas de la vida real

Los Ánges (EE.UU.), (EFE).- El actor Edward Norton descubrió que la nativa americana Pocahontas (1595-1617), hija del líder del territorio Powhatan, es su duodécima bisabuela.

El actor, guionista, director y productor de cine estadounidense obtuvo esa información durante un episodio del programa de historia genealógica “Finding Your Roots” del canal de televisión abierta PBS presentado por el historiador Henry Louis Gates Jr.

“Esto te hace darte cuenta de que eres una pequeña parte de la historia de la humanidad”, comentó Norton luego de enterarse del suceso durante la transmisión del programa.

Gates le aseguró a Norton que el colono inglés John Rolfe y Pocahontas formaban parte de su árbol genealógico y que sus bisabuelos se habían casado en 5 de abril de 1614 en Virginia.

Durante el programa que se dedica a rastrear las historias ancestrales de los famosos, también se reveló que el tercer bisabuelo de el actor de “Fight Club” (1999), John Winstead, poseía una familia de esclavos formada por un hombre, una mujer y cinco niñas.

Sobre ello, Norton confesó que no se sentía orgulloso de esa parte de su historia y que era algo que lo hacía sentir “incómodo”.

“No es un juicio sobre tu propia vida, pero es un juicio sobre la historia de este país y hay que reconocerlo ante todo y luego hay que enfrentarse a ello (…) Cuando lees ‘esclavo de ocho años’, solo quieres morir”, espetó el protagonista de “Glass Onion: A Knives Out Mystery”.

Algunos de los trabajos más conocidos de Edward Norton han sido filmes como “Primal Fear” (1996), de Gregory Hoblit, su interpretación como un ex líder neo-nazi en “American History X” (1998), así como su participación el filme de Alejandro González Iñárritu, “Birdman” (2014), por las que obtuvo una nominación a los premios Óscar respectivamente.