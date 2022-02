EE.UU., energía y pesimismo económico marcan la Cumbre de Negocios de México

Ciudad de México, (EFE).- La relación con Estados Unidos, la polémica reforma eléctrica del Gobierno mexicano, la inflación más alta en 20 años y “escenarios pesimistas” para la economía nacional marcaron este jueves la 19 México Cumbre de Negocios.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, destacó la “profunda integración” económica entre ambos países y el compromiso de los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador por una “unión económica”.

“Estamos trabajando nosotros para fortalecer la frontera norte, de manera que sea el crucero, la frontera más moderna de la historia entre las dos naciones. Estamos (también) ayudando, pujando, al desarrollo de la parte sureste”, declaró Salazar en un mensaje en video grabado desde su gira de estos días por el norte de México.

LA REFORMA ENERGÉTICA CAUSA SOMBRA

Pero la Cumbre de Negocios, virtual por la pandemia, estuvo bajo la sombra de la polémica reforma eléctrica del presidente López Obrador que discute el Congreso, que limitaría a 46 % la participación privada en el sector en beneficio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa del Estado.

“Estamos trabajando mucho para asegurar que tengamos un futuro de energía limpia y también combatiendo el cambio climático”, aseguró el embajador Salazar.

En contraste, los representantes de la industria expresaron inquietudes por los cambios regulatorios porque entorpecerían los compromisos internacionales que tienen las manufacturas para energías limpias y crearían conflictos dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Podrían revertir la apertura plasmada en el T-MEC al limitar o prohibir la participación del sector privado en los sectores que hoy tanto hemos estado discutiendo: el de hidrocarburos y el eléctrico”, indicó José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) de México.

La iniciativa de reforma, enviada en septiembre pasado al Congreso, también causa incertidumbre porque eliminaría los reguladores autónomos de energía, revisaría contratos previos y priorizaría a las plantas fósiles de CFE sobre las renovables de privados.

“Frente a esta situación de incertidumbre, normalmente el capital lo que hace es esperar para ver, y creo que este es el lapso de tiempo que no tenemos”, consideró Fausto Costa, presidente ejecutivo de Nestlé México.

ESCENARIOS PESIMISTAS

El foro ocurre tras revelarse que el producto interno bruto (PIB) de México creció solo un 4,8 % en 2021, según cifras preliminares, por debajo del 6 % que esperaba el Gobierno tras la contracción histórica del 8,2 % en 2020.

El 2021 no fue un “buen año para México en términos de actividad económica”, lamentó Jonathan Heath, subgobernador de Banco de México (Banxico), quien también alertó de una “perspectiva difícil para 2022”.

“Ahora las proyecciones de la mayoría de los analistas apuntan a un crecimiento para la economía mexicana en este año entre el 2 % y 2,2 %. Son escenarios, yo diría, bastante pesimistas”, declaró el integrante del banco central.

El subgobernador indicó que las exportaciones “prácticamente se estancaron” desde el primer trimestre de 2021, en particular en el sector automotor, que concentra un tercio de las exportaciones de México.

Mientras que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) llegó a su pico en marzo pasado y desde entonces ha mostrado “una clara tendencia a la baja”.

“No tenemos realmente algún motor de crecimiento. Y dentro de todo esto el gran ausente ha sido la inversión privada”, observó Heath.

En tanto, el presidente de la Concamin admitió que la industria mexicana aún opera un 3,9 % por debajo de su nivel prepandemia.

“Estamos muy preocupados, pero estamos muy ocupados en revertir los efectos negativos” de la crisis, indicó el representante de 1,2 millones de unidades económicas que concentran 40 % del PIB y 90 % de las exportaciones.

LA INFLACIÓN QUE NO CEDE

El alza de precios también fue una preocupación constante en la cumbre, en la que el subgobernador Heath advirtió de la persistencia de la inflación general por encima del 7 %, la más alta en 20 años, mientras que la subyacente tiene una “clara tendencia al alza que no parece ceder”.

“Esto realmente nos pone en una encrucijada muy difícil, tenemos que actuar con la política monetaria tratando de encontrar un balance”, manifestó.

La combinación de alzas en las tasas de interés y los precios pintan un “panorama complicado” para México y el resto de Latinoamérica, agregó Guillermo Ortiz, consejero del banco de inversiones BTG Pactual.

“América Latina está emergiendo de covid como una región más pobre, más desigual y con retos que no tenía desde hace mucho tiempo, esto además de la polarización política que se está viendo”, opinó Ortiz.