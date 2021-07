EE.UU. mantiene restricciones de entrada por la extensión de variante delta

Washington, (EFE News).- Estados Unidos mantendrá las actuales restricciones de viaje para entrar en su territorio ante los aumentos de los contagios con la variante delta del coronavirus, que en el caso de este país ha provocado un fuerte aumento de los casos.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó este lunes que la intención del Gobierno que preside Joe Biden es la de mantener las actuales restricciones.

Psaki recordó que la variante delta se está extendiendo en el país y en el resto del mundo, y en el caso de Estados Unidos ha provocado una nueva ola que afecta sobre todo a las personas no vacunadas, y que esperan continúe en las próximas semanas.

Por otro lado, Psaki consideró normal que las autoridades sanitarias del país mantengan una discusión “activa” sobre las medidas a tomar, incluida la posibilidad de volver a reclamar el uso de la mascarilla en interiores, después de que el principal epidemiólogo del Gobierno, Antony Fauci, admitiera que se está sopesando esa posibilidad.

En cualquier caso, recalcó que el Gobierno tomará las decisiones según las recomendaciones de sus responsables científicos y sanitarios, siempre con arreglo “a los datos” y no como una decisión política.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) establecieron en mayo que la población completamente vacunada en Estados Unidos podía permanecer sin mascarilla la mayoría del tiempo, incluso si está en espacios cerrados o con un grupo numeroso de gente.

Pero, este domingo Anthony Fauci admitió que se plantean ahora recomendar que los vacunados vuelvan a llevar la mascarilla, ante un aumento de contagios que está llevando al país “en la dirección equivocada”.

Lo que sigue siendo obligatorio en el país hasta septiembre es el uso de las mascarillas en los aviones.

Preguntada sobre si la Administración se plantea extender esa norma por la variante delta, Psaki rechazó ofrecer detalles sobre el debate interno pero adelantó que los CDC están trabajando en unas normas que servirán de guía al público y las aerolíneas.

En cuanto a las palabras de Fauci diciendo que el país va en dirección equivocada, Psaki lo atribuyó al hecho de que todavía hay una buena parte de la población sin vacunar.

Añadió en este sentido que hay que ser “responsables” con los datos y recordar que el 97 % de las hospitalizaciones de las últimas semanas corresponden a personas sin vacunar.

“Los datos siguen demostrando que si estás vacunado, estás protegido, y es muy poco probable que enfermes o seas hospitalizado”, añadió.

En la misma comparecencia, Psaki dijo por otra parte que apoya la petición de las organizaciones sanitarias de que sea obligatoria la vacunación entre los profesionales de la salud. Pero recordó que los CDC no dan órdenes sino recomendaciones.