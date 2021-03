EE.UU. prestará a México 2,7 millones de vacunas de AstraZeneca

México, (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este viernes que Estados Unidos prestará a México hasta 2,7 millones de vacunas de AstraZeneca tras una larga negociación y estimó que llegarán la próxima semana.

“El Gobierno de Estados Unidos ha decidido ayudarnos y enviar 2,7 millones de vacunas de AstraZeneca. Le agradezco en especial al presidente (Joe) Biden porque este tema lo traté hace cerca de dos meses cuando tuvimos una conversación telefónica”, reveló en su conferencia de prensa matutina desde el oriental estado de Veracruz.

En la reunión virtual que mantuvieron ambos mandatarios el pasado 1 de marzo, López Obrador insistió a Biden en que México debía tener acceso a vacunas fabricadas en Estados Unidos, pues hasta ahora no pueden salir de ese país, y se comprometieron a “analizarlo”.

López Obrador estimó este viernes que las vacunas llegarán “la semana próxima” y servirán para “adelantar entregas” del contrato con AstraZeneca, farmacéutica a la que México ha precomprado 77,4 millones de dosis.

Este acuerdo coincide con las restricciones de viajes impuestas por México en la frontera sur con Guatemala y Belize para frenar la covid-19 ante un aumento de los flujos migratorios que se desplazan hacia Estados Unidos.

“¿Qué vamos a dar a cambio? Lo de siempre: amistad y cooperación en todos los órdenes. Es muy importante que mantengamos una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos”, dijo.

El mandatario aseguró que gracias a este acuerdo y a los envíos ya programados con otros países y farmacéuticas, México ya tiene “suficientes vacunas para el plan nacional de vacunación”, que inició el 24 de diciembre pasado.

“Se va a cumplir con el propósito, con la meta de tener vacunados a todos los adultos mayores antes de que finalice abril”, aseguró.

Aunque en la víspera el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, anunció que el acuerdo consistía en 2,5 millones de dosis, el presidente elevó este viernes la cifra a 2,7 millones.

La vacuna de AstraZeneca no ha sido avalada hasta el momento por las autoridades sanitarias en Estados Unidos, por lo que ese país tiene excedentes de dosis de este fármaco.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) defendió este jueves que la vacuna de AstraZeneca sigue siendo “segura y eficaz” en la inmunización contra la covid-19, aunque subrayó que no ha podido descartar su relación con algunos casos “muy raros” de coagulación sanguínea.

Pese a que México y Argentina obtuvieron un acuerdo para producir el antígeno de AstraZeneca, su envase se ha retrasado en una planta de la capital mexicana.

Hasta el momento, México ha recibido de otros países 3,8 millones de dosis de Pfizer, 870.000 de AstraZeneca, tres millones de Sinovac y 400.000 de Sputnik V.

El país, que acumula 196.606 muertos y 2,18 millones de contagios, ha aplicado 4,9 millones de dosis de vacunas anticovid.

Comparte tu opinión.