EE.UU. prevé problemas en la cadena de suministro debido a la variante delta

Washington, (EFE News).- Estados Unidos afirmó este viernes que anticipa problemas en la cadena de suministro debido a la expansión de la variante delta en el país, aunque confía que sus planes de estímulo sean suficientes para compensar ese efecto.

“Hasta la fecha no hemos visto un impacto directo de (la variante) delta en la economía (de Estados Unidos), pero sí anticipamos impactos en la cadena de suministro”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria.

La portavoz recordó que la expansión de la variante delta en países como Malasia y Vietnam ya “ha impactado a la cadena de suministro” global, algo que “por supuesto, afecta a algunas industrias en Estados Unidos, como la del automóvil”, donde se han “acelerado” los problemas que ya existían antes.

Preguntada por si ese problema puede provocar que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se plantee nuevas medidas económicas, Psaki confió en que los paquetes de rescate aprobados hasta la fecha sean suficientes.

“Al diseñar nuestros planes de recuperación económica, uno de los objetivos era planear para el potencial de altibajos, porque sabíamos que cualquier recuperación los incluiría”, explicó.

Durante su rueda de prensa, la portavoz confirmó además que hay “conversaciones tempranas” en la Casa Blanca sobre la posibilidad de tomar medidas que garanticen que el personal de las residencias de ancianos en el país esté vacunado contra la covid-19.

En concreto, el Gobierno de Biden se plantea amenazar con restricciones al desembolso de fondos federales, incluidos los del programa de seguros médicos subsidiados para ancianos Medicare, con el objetivo de persuadir a las residencias a que obliguen a sus empleados a vacunarse.

Psaki subrayó que todavía no se ha tomado ninguna decisión en concreto y que se están debatiendo “muchas opciones” que quizá no lleguen a implementarse.

La portavoz descartó, no obstante, que se esté considerando un plan similar para obligar al personal de los cruceros turísticos o las universidades del país a vacunarse, como informó este jueves el diario The Washington Post.

Desde la semana pasada, el Gobierno de Biden ya obliga a sus más de 4 millones de trabajadores a mostrar una prueba de vacunación contra la covid-19 si no quieren someterse a tests de forma regular, una medida que están tomando también cada vez más empresas en el país.

No obstante, la Casa Blanca ha descartado por ahora la posibilidad de imponer un mandato nacional para exigir que todos los estadounidenses se vacunen contra la covid-19, una medida que no está claro que Biden tenga la autoridad legal para adoptar de forma unilateral.