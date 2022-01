EE.UU. prohíbe a pesqueros mexicanos entrar a sus puertos por pesca ilegal

Ciudad de México, (EFE).- La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) anunció que las embarcaciones pesqueras mexicanas no podrán entrar en sus puertos debido a la pesca ilegal, algo que la ONG Oceana México dijo que ya se había advertido.

“Nosotros (Oceana) advertimos que si México no tomaba medidas serias en el combate de la pesca ilegal y la protección de especies en peligro, nos podíamos enfrentar a otra serie de sanciones y hoy estamos viendo el resultado”, dijo a Efe Mariana Aziz, directora de Transparencia de Oceana en México.

La medida fue impuesta a raíz del reporte bianual de la NOAA al Congreso de Estados Unidos, donde México recibió “certificación negativa” por actividades de pesca ilegal en aguas estadounidenses y captura incidental de tortugas marinas.

La organización Oceana indicó a Efe que la sanción se produce luego de varios avisos enviados a México por la autoridad pesquera estadounidense.

En agosto de 2021 advirtieron que el país latinoamericano incurría en actividades de pesca ilegal al haber detectado embarcaciones pescando en aguas norteamericanas sin permiso.

También en 2021 se perdió la certificación para exportar camarón por encontrar barcos que carecían de dispositivos para exclusión de tortuga.

Oceana, señaló Aziz, esperan que México se “tome en serio esta advertencia” y por fin tome acciones “concretas y de fondo” para el combate de la pesca ilegal.

“Por ahora solo vemos acciones paliativas que no resuelven problemas de fondo”, sentenció la especialista.

La prohibición se deriva, explicó Aziz, de la detección de barcos en el Golfo de México pescando de manera ilegal huachinango, una especie de gran interés que incluso se exporta a Estados Unidos.

Pero además, este tipo de actividades tiene impacto sobre otras especies como las tortugas marinas, ya que algunos pesqueros carecen de dispositivos que permiten que estos animales escapen de las redes.

También sobre las vaquitas marinas, de las que solamente quedan 7 ejemplares detectados por organizaciones no gubernamentales, esto debido a la pesca ilegal, por ejemplo, de totoaba, una especie con la que se trafica.

Ante esta situación, en diciembre de 2019 se conformó un grupo de trabajo con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Oceana y otras organizaciones para avanzar en una ley de trazabilidad que permita conocer el trayecto del pescado desde que se captura hasta que se comercializa.

“Sin embargo, desde marzo de 2021 esta norma está detenida en Conapesca. No hemos recibido noticias al respecto”, declaró la especialista.

Con todo esto, Oceana insto a las autoridades mexicanas a trabajar de manera conjunta entre instancias, con las organizaciones y con el sector pesquero para evitar medidas como la impuesta por Estados Unidos y así evitar que “por unos cuantos que incumplen las normas todos se vean afectados”.