EE.UU. refuerza con nuevo memorando el veto en seguridad social a migrantes indocumentados

Washington, (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reforzó con la firma de un nuevo memorando la prohibición para que los inmigrantes indocumentados puedan acceder a los fondos de seguridad social.

El documento “incluye promulgar directrices y priorizar las acciones de cumplimiento contra los beneficiarios o subbeneficiarios que no verifiquen la elegibilidad, detengan los pagos a beneficiarios fallecidos o no elegibles o impidan de otra manera que extranjeros no elegibles reciban fondos”, indicó la Casa Blanca en un comunicado.

También amplía “el programa de persecución por fraude de la Administración del Seguro Social (SSA) a por lo menos 50 fiscalías de EE.UU. y establece un programa de persecución por fraude” de los seguros públicos de salud en 15 fiscalías del país, agregó.

El texto insta a las autoridades del SSA a restablecer el uso de sanciones económicas a aquellas personas que cometan fraude contra este organismo institucional.

“El presidente Trump cree que los beneficios financiados por los contribuyentes deben brindarse únicamente a las personas elegibles y no deben alentar ni recompensar” la inmigración irregular al país, informó Washington.

El Memorando se basa en una orden ejecutiva que firmó el pasado febrero para eliminar las prestaciones federales dirigidas a inmigrantes indocumentados y mejorar los criterios de verificación para la obtención de esas ayudas.

La medida ha recibido críticas por parte de gobernantes demócratas que han recalcado la existencia legal de esta normativa: “Ya es ilegal para los migrantes indocumentados que obtengan beneficios de la seguridad social. Esto es solo otro intento para demonizar y criminalizar a los inmigrantes”, afirmó el congresista Chuy Garcia.