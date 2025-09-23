EE.UU. sanciona a la esposa del juez del Supremo brasileño Alexandre de Moraes

Washington, (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos sancionó este lunes a la esposa de Alexandre de Moraes, uno de los jueces del Tribunal Supremo de Brasil.

La acción fue anunciada por la web de la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. y llega en medio de una campaña de represalias por parte de Washington contra el Gobierno brasileño por la condena al exmandatario Jair Bolsonaro, un líder derechista aliado del presidente estadounidense, Donald Trump.

En una histórica decisión, el Supremo de Brasil condenó en septiembre a Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel por haber conspirado contra el orden democrático tras su derrota en las elecciones de 2022 frente a Lula.

A finales de julio, EE.UU. sancionó a De Moraes acusándolo de ser responsable de “abusos a los derechos humanos” incluyendo “detención arbitraria”, fallas al debido proceso y a la libertad de expresión.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha acusado al Gobierno de Trump de “buscar la impunidad” para Bolsonaro y de imponer aranceles a su país por “motivos políticos”.