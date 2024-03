EE.UU. se cita con Canadá y México con Brasil en las semifinales de la Copa Oro femenina de la Concacaf

Chicago (EE.UU.), (EFE).- Las selecciones femeninas de fútbol de México y Estados Unidos completaron las semifinales de la Copa Oro de fútbol en las que el Tri se las verá con Brasil y el equipo de las Barras y las Estrellas desafiará a Canadá.

El BMO Stadium, situado en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, sirvió de escenario para los dos últimos encuentros de las semifinales.

La selección mexicana debió esforzarse a fondo para imponerse por 3-2 a la de Paraguay, y en el partido de fondo Estados Unidos goleó a la de Colombia por 3-0.

La selección anfitriona apenas necesitó del primer tiempo para doblegar a las Cafeteras con un gol de penalti a los 13 minutos de Lindsey Horan, otro de Jenna Nighswonger y el de Jaedyn Shaw en el segundo minuto de anexión.

Nervios, errores múltiples en la entrega del balón y errores groseros en defensa condenaron al equipo dirigido por Ángelo Marsiglia.

3-2.- Un doblete de Ovalle y un gol más de Luna impulsan a México

México, que superó la fase de grupos como líder del Grupo A con 7 puntos de 9 posibles y 10 goles a favor, se impuso con un doblete de Lizbeth ‘la Maga’ Ovalle, una de las dos goleadoras del torneo con cinco tantos.

Paraguay estuvo a punto de empatar el encuentro.

Las pupilas del entrenador español Pedro López Ramos optaron por la ofensiva desde el vamos y empujaron a las paraguayas hacia su arco hasta que en el minuto 31.

Ovalle abrió el marcador con un disparo cruzado que no pudo atajar la portera paraguaya Alicia Bobadilla.

Recién comenzado el segundo tiempo, en el minuto 49 llegó el segundo Gol de México, un tanto de Karen Luna que pateó dentro del área un balón despejado por la defensa guaraní luego de un cobro de esquina.

En el minuto 64 descontó Paraguay con un cabezazo de Camila Barbosa y cinco minutos después volvió a ampliar la cuenta Ovalle tras un rebote de la guardameta que no pudo contener el tercer tanto del Tri femenino.

En el minuto 74, Rebeca Fernández hizo el 3-2 definitivo que no le alcanzó a Paraguay para empatar y sí le sirvió a las mexicanas para citarse con Brasil en San Diego el próximo 6 de marzo y buscar el primer cupo a la final de la Copa Oro femenina.