EE.UU. ya obligaba a vacunarse contra ocho enfermedades antes de la covid-19

Miami, (EFE).- La polémica por las órdenes de vacunación en EE.UU. contra la covid-19 persiste, pese a la existencia desde antes de la pandemia de la obligación de vacunarse contra al menos ocho enfermedades en todo el país, según un análisis del centro de investigaciones Pew.

Cincuenta estados y del Distrito de Columbia exigen vacunación para difteria, tétanos, tos ferina, polio, sarampión, rubéola y varicela, y exceptuando Iowa, todos exigen la inmunización contra las paperas, detalla Pew.

Además, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) recomiendan la vacunación de rutina contra un total de 16 enfermedades, incluidas las ocho ya mencionadas, desde el nacimiento hasta los 18 años.

Por lo general, los niños que no han recibido las vacunas requeridas para su edad no pueden asistir a la escuela (pública, privada o parroquial) o inscribirse en programas de cuidado infantil, aunque hay exenciones por motivos religiosos, médicos o de otro tipo.

El Pew subraya que muchos gobernadores se mostraron en contra de la iniciativa de presidente de EE.UU., Joe Biden, de obligar a los empleados de las grandes empresas a vacunarse contra la covid-19, pese a que esos mandatos han existido desde el siglo XIX.

Para entonces, muchas ciudades y estados comenzaron a exigir que los niños estuvieran vacunados contra la viruela.

La Corte Suprema confirmó tales mandatos en una decisión histórica de 1905.

Una vacuna combinada contra la difteria, el tétanos y la tos ferina estuvo disponible en 1948, y se agregó rápidamente como una inyección recomendada de forma rutinaria.

Esta semana el país superó los 400 millones de personas mayores de 12 años vacunadas contra el coronavirus, eso es más del 65 %, pero algunos estados aún no han vacunado a cerca de la mitad de su población, muchos de ellos aludiendo a las libertades individuales.

Sin embargo, la mayoría de los estados ya requieren que cientos de miles de sus ciudadanos (bebés, niños pequeños y escolares, en su mayoría) sean vacunados contra una variedad de enfermedades.

Aunque en general la mayoría de los mandatos de vacunas se aplican a niños y adolescentes, algunos estados ya exigen ciertas vacunas para categorías específicas de adultos, recuerda el Pew.

Nueva York, por ejemplo, requiere que todos los trabajadores de hospitales, hogares de ancianos y otras instalaciones de atención médica estén vacunados contra el sarampión y la rubéola.

Rhode Island obliga a que los trabajadores de cuidado infantil no solo estén vacunados contra varias enfermedades infantiles comunes, sino que también se vacunen contra la gripe todos los años.

Además, varios estados tienen mandatos de vacunación específicos para estudiantes universitarios.

Estados Unidos es el país con más casos y muertes causados por la pandemia de la covid-19.

De los más de 236 millones de casos acumulados en el mundo, 44 millones son en EE.UU. y de las 4,8 millones de muertes, más de 707.000 han ocurrido en este país, según la tabla interactiva de la Universidad Johns Hopkins.