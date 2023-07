EEUU acusa a defensa de García Luna de embarcarse “en una expedición de pesca” de pruebas

Nueva York, (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos acusó este miércoles a los abogados del exsecretario mexicano de Seguridad Pública Genaro García Luna, que el pasado 1 de julio pidieron más tiempo a la justicia de EE.UU. para revisar nuevos materiales, de haberse embarcado en una “expedición de pesca” de pruebas y solicitaron que su solicitud sea rechazada.

“No se debe permitir a la defensa que retrase la sentencia y tome parte en una expedición de pesca de un año de duración”, aseguró la Fiscalía en un escrito dirigido al juez Brian Cogan, que preside el caso.

El abogado de García Luna, César de Castro, pidió a Cogan la semana pasada que amplíe hasta el 15 de diciembre el plazo para que la defensa pueda interponer mociones de cara a una posible repetición del proceso.

De Castro argumentó necesita tiempo para revisar nuevos materiales “relevantes” para probablemente solicitar una repetición del juicio contra el exfuncionario, declarado culpable de narcotráfico este año.

Después del veredicto, la defensa tenía hasta el 7 de abril para presentar mociones, pero el abogado pidió tres meses extra para revisar “nuevas pruebas favorables” aportadas por “agentes de las fuerzas del orden” de México y EE.UU., entre otras personas, y ahora se adelanta al vencimiento de ese plazo para redoblar sus argumentos.

De Castro señaló al togado que “a medida que más personas conocen la naturaleza de las pruebas contra el señor García Luna, aún más antiguos funcionarios” están aportando “información que creen podría haber sido útil para la defensa en el juicio”.

Concretamente, en el último mes, los abogados del exsecretario de Seguridad Pública han recibido “miles de páginas de material, archivos de audio y video” que no habían “visto nunca”, pero De Castro matiza que la mayoría están en español, por lo que las limitaciones de idioma del equipo están “retrasando” su revisión.

“Entendemos que este no puede ser un proceso indefinido, sin embargo, los materiales que hemos recibido son directamente relevantes para el caso y muchos son materiales de las fuerzas del orden”, exhorta.

De aceptarse esta nueva petición de aplazamiento, la fecha de la sentencia, programada para el 27 de septiembre, podría retrasarse hasta el 1 de marzo de 2024.

La fiscalía pide a Cogan que rechace la solicitud y subraya el equipo de abogados de García Luna tuvo más de tres años para hablar con testigos, emitir citaciones e investigar posibles defensas.

Además, sostiene que no ha ofrecido ningún tipo de información sobre los “supuestos testigos” o sobre la proveniencia de los documentos recibidos.

García Luna, de 54 años, fue declarado culpable en febrero de participar en la dirección de una empresa criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad; conspiración para la distribución de 5 kilogramos o más de cocaína; conspiración para la distribución y posesión de 5 kilogramos o más de cocaína con la intención de distribuirla en EE.UU. y conspiración para la importación de la misma cantidad o más.

El quinto delito era el de prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad.

Por cualquiera de los cuatro primeros cargos, podría ser sentenciado a cadena perpetua. EFE

jfu/fjo