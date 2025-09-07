EEUU acusa a una compañía eléctrica de provocar dos incendios mortales en California

Los Ángeles, (EFE).- El Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU. presentó dos demandas por negligencia contra la compañía eléctrica Southern California Edison (SCE), a la que acusa de causar dos incendios que se saldaron con la muerte de 21 personas y destruyeron miles de viviendas.

En las querellas legales por daños y perjuicios, Estados Unidos busca que la compañía pague al gobierno estadounidense cerca de 80 millones de dólares por los gastos incurridos en los incendios Eaton y Fairview.

SCE es una de las empresas de servicios eléctricos más grandes del país, que proporciona energía a unos 15 millones de personas en California.

La demanda alega que el incendio Eaton, que arrasó en enero pasado la ciudad de Altadena en el condado de Los Ángeles, fue causado por una infraestructura eléctrica “defectuosa” o por chispas de esa infraestructura eléctrica que se encontraba en mal estado de Edison.

Diecinueve personas murieron en el siniestro, que quemó casi 8.000 acres de terreno del Bosque Nacional Ángeles, destruyendo o dañando caminos, campamentos y otras instalaciones del Servicio Forestal de EE.UU, además de afectar la calidad del agua de la zona quemada y sus alrededores, alega el DOJ.

SCE declaró que opera varias torres de transmisión en la zona del Cañón Eaton, donde aparentemente se originó el incendio.

Estados Unidos reclama más de 40 millones de dólares en daños por los costes de la extinción del incendio, la rehabilitación de las zonas quemadas y otros daños ambientales en este incendio.

El gobierno también busca recuperar aproximadamente 37 millones de dólares por el incendio de Fairview, ocurrido en septiembre de 2022, que cobró la vida de dos personas e hirió a otras tres.

En este siniestro, la demanda alega que una línea eléctrica descompuesta, propiedad de SoCal Edison, entró en contacto con un cable de comunicaciones de un operador de telefonía, lo que generó chispas que incendiaron la vegetación en el área de Hemet, al este de Los Ángeles.

El fiscal federal Bill Essayli dijo en un comunicado que las demandas presentadas hoy alegan un “preocupante patrón de negligencia” que resultó en muertes, destrucción y el gasto de decenas de millones de dólares de los contribuyentes federales para corregir los errores de una empresa de servicios públicos.

Los resultados de la investigación oficial del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles y el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California sobre el incendio Eaton aún no se han revelado.