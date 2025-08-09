EEUU alerta del calor en su frontera con México y de los incendios en su límite con Canadá

Miami (EE.UU.), (EFE).- El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) de Estados Unidos emitió alertas de calor para los estados en la frontera con México y de calidad del aire para las regiones en el límite con Canadá, país donde hay más de 700 incendios forestales activos.

El reporte del NWS avisó de “calor extremo y condiciones de incendios” en el occidente de Estados Unidos, con “múltiples días de condiciones de clima caliente, seco y ventoso” que podrían traer “preocupaciones sobre incendios” desde la región de las Cuatro Esquinas hasta la Gran Cuenca y las Montañas Rocosas.

El organismo enunció alertas de altas temperaturas para todas las regiones en la frontera con México: las zonas sureñas de California, Nuevo México y Texas, mientras que el “calor más significativo” se concentrará en centro y el sur de Arizona con “un amplio riesgo mayor de calor extremo”.

Las temperaturas superarían los 110 grados Farenheit (más de 43 centígrados) de miércoles a viernes, indica el pronóstico.

El “riesgo de calor extremo” también se extenderá hacia el sur de California, donde un incendio en los condados de San Luis Obispo y Santa Bárbara, amenazó cientos de viviendas y ha dejado al menos tres heridos, según informó el Servicio Forestal de los Estados Unidos el martes.

En dicho estado, cuatro focos de incendio separados se fusionaron el viernes, lo que originó el fuego en el Bosque Nacional de Los Padres, el segundo más grande en lo que va del año.

Más de 700 incendios en Canadá

Por otro lado, el NWS avisó de los efectos en el norte de Estados Unidos de los incendios en Canadá, pues la calidad del aire en los estados de Wisconsin, Michigan, Minesota, Illinois, Indiana, Nueva York, Vermont, Nuevo Hampshire y Maine ha empeorado desde el domingo.

Canadá tiene activos más de 700 incendios forestales desde el lunes, cuando casi 200 estaban fuera de control, en su mayoría en el oeste del país.

En Estados Unidos, “el humo de los incendios forestales en Canadá ha activado alertas de calidad del aire sobre parte en el Valle Superior del Misisipi, los Grandes Lagos Superiores, y el noreste/norte del Atlántico Medio”, apuntó el reporte meteorológico.