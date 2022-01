EEUU añade 20.000 visas temporales para paliar la falta de trabajadores

Washington, (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos anunció hoy que, a partir de este viernes, estarán disponibles para el primer semestre del año fiscal 20.000 visas adicionales del tipo H-2B, que se otorga a trabajadores no agrícolas con permisos de estancia temporal.

La medida, adoptada por los departamentos de Seguridad Nacional y de Trabajo, apunta a aliviar la situación de las empresas “que encaran un daño irreparable sin trabajadores adicionales y que buscan emplear más personas antes del 31 de marzo”.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo en un comunicado que la medida “atiende a las necesidades de nuestra economía”.

“Damos a los empleadores los recursos y el apoyo que necesitan para sustentar sus negocios al tiempo que se amplían las sendas legales (al empleo) en Estados Unidos y se protege contra la explotación de los trabajadores con visas H-2B”.

La provisión de más visas H-2B comprende una tanda de 13.500 visas disponibles para trabajadores que retornan y ya han tenido este tipo de visas antes o a quienes se les ha concedido ese estatus durante uno de los tres últimos períodos fiscales.

Otras 6.500 visas, exentas del requisito de ser trabajadores que retornan, quedan reservadas para ciudadanos de Haití, El Salvador, Guatemala y Honduras, añadió el comunicado.

Estas visas permiten que las empresas contraten temporalmente a extranjeros en labores no agrícolas o servicios en Estados Unidos. La contratación ha de ser por un tiempo limitado y los empleadores han de demostrar al Gobierno que no pueden encontrar suficientes trabajadores calificados dentro del país.