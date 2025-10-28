EEUU asegura que 1,6 millones de personas se han “autodeportado” durante 2025

Washington, (EFE).- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que alrededor de 1,6 millones de personas que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos se han “autodeportado” en los últimos meses, mientras que otras 500.000 han sido expulsadas por las autoridades migratorias.

Según el DHS, las autodeportaciones corresponden a migrantes que se registraron voluntariamente para salir del país, en muchos casos motivados por una campaña oficial que ofrece un pago único de 1.000 dólares y un boleto de avión.

En cambio, las deportaciones forzadas fueron realizadas por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, que intensificaron sus operaciones en distintas ciudades del país bajo protocolos y operativos alentados por el mismo presidente, Donald Trump.

El DHS ha promovido activamente el programa de autodeportaciones voluntarias mediante una campaña publicitaria nacional que ofrece un pago de 1.000 dólares y un boleto de avión a quienes decidan registrarse para abandonar el país por cuenta propia.

Aunque la agencia no precisó el monto total destinado al programa, medios locales estiman que se han invertido varios millones de dólares en su promoción.

Tricia McLaughlin, secretaria adjunta de Asuntos Públicos del DHS, aseguró que la administración Trump “está en camino de romper los récords actuales de deportación”.

Ciudades con grandes cifras de migrantes y gobernadas por autoridades demócratas, como Chicago, se encuentran bajo operativos masivos y redadas de ICE que ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos y políticos de oposición por implementar “tácticas militares” contra los migrantes.