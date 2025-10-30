EEUU asegura que reducción de tropas en Europa “no es una retirada”

Washington, (EFE).- El Departamento de Guerra de Estados Unidos aseguró que el proceso de reducción de fuerzas militares en europa “no es una retirada” ni una señal de menor compromiso con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Estados Unidos retiró una porción de sus tropas basadas en el este de Europa, específicamente en Rumanía y la noticia anunciada inicialmente por el Gobierno rumano generó opiniones divididas.

El Departamento de Guerra respondió asegurando que está lejos de tratarse de una “retirada” y que un equipo procedente de Kentucky se movilizará hacia la zona próximamente.

La noticia que inicialmente había sido plantada como una “retirada”, la Administración Trump le ha nombrado un “ajuste”, que no tendrá un impacto significativo en los compromisos de Estados Unidos con la OTAN.

En la actualidad, Estados Unidos tiene 85.000 soldados desplegados por Europa y en 2022 alcanzó hasta los 105.000 soldados por la invasión rusa en Ucrania, de acuerdo con datos oficiales.

La decisión despertó opiniones diversas, entre ella la de Roger Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, el republicano emitió una declaración en la que criticó la reducción de tropas y la calificó como una acción “no coordinada” y “directamente contraria a la estrategia de Trump”.