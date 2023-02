EEUU asigna 550 millones para reducir contaminación en comunidades marginadas

Washington, (EFE).- El Gobierno del presidente Joe Biden anunció hoy que están disponibles 550 millones de dólares para acelerar las inversiones orientadas a reducir la contaminación en localidades desfavorecidas a través del Programa de Donaciones a Comunidades Pujantes para la Justicia Ambiental (EJ TCGM) de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

“En los últimos dos años he visitado comunidades que carecen de servicios suficientes y el mensaje que me han dado es claro: los residentes han sufrido por demasiado tiempo sin acceso a fondos y recursos federales cruciales”, dijo Michael Regan, director de la EPA, en un comunicado.

Los fondos están disponibles dentro del marco de la Ley de Reducción de la Inflación, promulgada por Biden en agosto pasado y que contempla más de 400.000 millones de dólares en nuevas inversiones, casi todas centradas en impulsar a la industria de la energía verde en el país y reducir las emisiones de gases contaminantes.

“Gracias a las históricas inversiones del presidente Biden en Estados Unidos, incluida la inversión en justicia ambiental más grande de todos los tiempos, estamos eliminando barreras y actuamos con más rapidez para entregar este alivio a las comunidades que lo necesitan”, añadió Regan.

El programa, según EPA, proveerá la financiación para 11 entidades que operarán como distribuidoras de las donaciones a proyectos comunitarios para la reducción de la contaminación.

Los distribuidores “desarrollarán un proceso eficiente y simplificado de manera que las organizaciones que históricamente han encontrado barreras para obtener fondos puedan solicitar sin problemas las donaciones”, afirmó la agencia.

Para que una entidad pueda solicitar estas donaciones debe tratarse de una organización comunitaria sin fines de lucro, una asociación de tales organizaciones, o una colaboración entre una institución de educación superior y una organización comunitaria sin fines de lucro.

La EPA indicó que se propone otorgar hasta 11 acuerdos de cooperación por hasta 50 millones de dólares cada uno en una financiación que se incrementará a lo largo de tres años.

El plazo para la presentación de solicitudes se extiende hasta el 31 de marzo próximo y EPA espera que las donaciones empiecen a ser asignadas no mucho después del comienzo de 2024.

En septiembre pasado la EPA anunció el establecimiento de la Oficina de Justicia Ambiental y Cumplimiento Externo de Derechos Civiles.

La creación de la nueva oficina, según la agencia federal, cumple el compromiso de Biden de “elevar estos temas críticos a los niveles más altos del Gobierno y consolida el compromiso de la agencia de brindar justicia y equidad para todos”.

La nueva oficina dedica más de 200 empleados de la EPA en la sede de la agencia en Washington DC y en 10 regiones a la atención de los desafíos ambientales en comunidades marginadas.