EEUU ataca nueva lancha y asesina a dos presuntos narcotraficantes

Washington, (EFE).- El Departamento de Guerra de Estados Unidos realizó este martes un nuevo ataque contra “un buque” que supuestamente estaba operado por una organización terrorista designada en el Pacífico Oriental y confirman dos presuntos narcotraficantes.

“Localizaremos y destruiremos todos los buques que tengan la intención de traficar drogas a Estados Unidos para envenear a nuestros ciudadanos”, dijo el secretario de Guerra Hegseth al confirmar el nuevo ataque.

Hegseth indicó que la operación se realizó en aguas internacionales del Pacífico Oriental, cerca de Colombia y acompañó su publicación en Truth Social con un vídeo del operativo.

Con este nuevo ataque suman más de una quincena de ataques letales y más de 25 muertos desde que Estados Unidos desplegó fuerzas del Comando Sur cerca de las costas de Venezuela en el Caribe y más recientemente en el Pacífico Oriental cerca de Colombia.

A finales de la semana pasada, diferentes medios estadounidenses reportaron que el Pentágono se preparaba para posibles ataques a objetivos terrestres, luego de que el presidente, Donald Trump, asegurara que el tráfico por mar ha sido “controlado”.