EEUU confía en que habrá “sólida representación” en Cumbre de las Américas

Washington, (EFE).- Estados Unidos confía en que habrá una “sólida representación” de países en la Cumbre de las Américas de la próxima semana en Los Ángeles (EE.UU), que naciones como México han amenazado con boicotear por la probable exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“Confío en que tendremos una sólida representación de todas las Américas en la cumbre”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Price explicó que Estados Unidos mantiene “contactos cercanos” con muchos de sus socios en la región para preparar la cumbre, y aseguró que en el evento estarán representados “los retos” que afronta todo el continente.

Además, recordó que no solo se ha invitado a Gobiernos, sino también líderes de la sociedad civil y empresarios de toda América.

Poco después, en otra rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, fue preguntada sobre si EE.UU. ha compartido la agenda de la cumbre con los invitados a la reunión, y respondió que su país todavía están dando tiempo a sus “socios” para decidir.

“Como usted sabe por las informaciones de prensa, ha habido unos pocos jefes de Estado que han confirmado (su asistencia) anunciándolo ellos mismo”, recordó Jean-Pierre.

La portavoz destacó que en la cumbre “la gente de la región se va a reunir para abordar los retos centrales que afrontan los pueblos del hemisferio, incluyendo la prosperidad económica, el cambio climático, la crisis migratoria y la pandemia de covid-19”.

“Hay una serie de asuntos de la región que van a ser hablados, estas son prioridades que son increíblemente importantes, y eso es lo que ustedes van a ver la próxima semana y otros confirmarán si van a asistir. No vamos a hacer eso hasta que tengamos una lista final y demos a nuestros socios la ocasión de decidir”, indicó Jean-Pierre.

Estados Unidos ha decidido no invitar ni a Venezuela ni a Nicaragua en la Cumbre de las Américas que se celebrará la próxima semana en Los Ángeles (EE.UU), porque no los considera democracias.

En cambio, la Casa Blanca ha sido más ambigua con la invitación de Cuba, aunque el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha descartado acudir si finalmente lo invitan; y no ha aclarado si invitará al líder opositor venezolano Juan Guaidó, a quien considera presidente interino de Venezuela desde 2019.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha amenazado con no acudir al cónclave si no participan todos los países, una demanda que han abrazado otros mandatarios de la región, como el boliviano, Luis Arce.

Quien sí ha anunciado su asistencia es el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que durante la cumbre mantendrá una reunión bilateral con su homólogo estadounidense, Joe Biden.

El mandatario ultraderechista había dejado en el aire durante semanas su asistencia a la cumbre por la relación distante que mantiene con Biden, tras haber apoyado la fallida reelección de Donald Trump (2017-2021).

Price dijo que en la reunión bilateral se abordarán los lazos comerciales, la migración regional, la crisis climática y la seguridad alimentaria.