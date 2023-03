EEUU extiende hasta septiembre servicio de intérpretes ofrecido por USCIS

Washington, (EFE).- El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) anunció hoy que extenderá hasta el 12 de septiembre su provisión de intérpretes para las entrevistas con extranjeros que solicitan asilo y no hablan inglés.

Después de esa fecha los solicitantes de asilo que no puedan cursar la entrevista en inglés deberán proveer sus propios intérpretes.

Debido a la emergencia de la covid-19 USCIS había adoptado una medida temporal para otorgar interpretes a los migrantes que no hablan ingles, que expiraba en el próximo mes de mayo pero hoy lo renovó hasta septiembre.

USCIS tiene intérpretes contratados disponibles en 47 lenguajes que pueden encontrarse en la página web de USCIS. No hay una tarifa por el uso de intérpretes contratados y si el solicitante no habla inglés o alguno de esos 47 lenguajes deberá traer su propio intérprete a la entrevista.

“Esta extensión mantiene una modificación previa según la cual y en circunstancias limitadas, si no está disponible un intérprete de USCIS, cambiaremos la fecha de la entrevista de asilo o, a nuestro criterio, permitiremos que el solicitante provea un intérprete”, señaló el comunicado.