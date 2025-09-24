EEUU, Japón y Corea del Sur expresan preocupación por acciones de China frente Taiwán

Naciones Unidas, (EFE).- Los ministros de Exteriores de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur se reunieron este lunes en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, donde expresaron su preocupación por las “acciones desestabilizadoras” de China en el estrecho de Taiwán.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; el ministro de Exteriores nipón, Iwaya Takesh; y el surocreano, Cho Hyun; también rechazaron las reclamaciones de Pekín en el mar de la China Meridional y criticaron la “cooperación militar” entre Rusia y Corea del Norte.

“Enfatizaron la importancia de mantener paz y estabilidad a lo largo del Estrecho de Taiwán y manifestaron su preocupación por las acciones desestabilizadoras cada vez más frecuentes alrededor de Taiwán”, relata un comunicado conjunto, que agrega que “se opusieron a cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo” de la isla.

También “se opusieron firmemente a las reclamaciones marítimas ilegales en el mar de China Meridional, así como a los intentos de imponer tales reclamaciones”.

Asimismo, recalcaron “su compromiso de mantener un Indo‑Pacífico libre y abierto y de defender el derecho internacional”.

Los tres “reafirmaron su compromiso firme con la desnuclearización completa” de Corea del Norte y subrayaron la necesidad “de mantener y reforzar el régimen de sanciones” contra Pionyang.

El comunicado agrega que expresaron “seria preocupación por la creciente cooperación militar” entre Corea del Norte y Rusia, especialmente el suministro de misiles norcoreanos de grande alcance para las fuerzas del Kremlin.

“Urgieron a Rusia y Corea del Norte a que cesen inmediatamente tales actividades y respeten la Carta de las Naciones Unidas y todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad”, apunta.