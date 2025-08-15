EEUU pedirá pena de muerte para una mujer acusada de matar a agente fronterizo en Vermont

Washington, (EFE).- Un gran jurado federal en el Distrito de Vermont presentó una acusación de cuatro cargos contra Teresa Youngblut, de 21 años y residente en Seattle, por el asesinato de un agente de la Patrulla Fronteriza en enero pasado y la Fiscalía pedirá pena de muerte para la acusada.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, autorizó al fiscal de Vermont a solicitar la pena de muerte para Youngblut por el asesinato del agente federal, según un comunicado difundido por el Departamento de Justicia.

De acuerdo con documentos judiciales, el pasado 20 de enero, un agente de la Patrulla Fronteriza detuvo un vehículo Toyota Prius en la interestatal de Coventry, Vermont. En el auto viajaba Youngblut y un ciudadano alemán. Durante la parada, la joven salió del vehículo y disparó contra varios agentes, causando la muerte de uno, identificado como David Maland.

Días antes, las autoridades habían tomado nota de la pareja después de que un empleado de hotel informara que ambos vestían equipo táctico y parecían estar armados. El mismo día del tiroteo, fueron vistos en un estacionamiento en Newport, donde el acompañante de Youngblut embalaba objetos desconocidos en papel de aluminio.

“El asesinato de un agente federal es más que una pérdida trágica; es un ataque contra la seguridad de nuestra nación”, declaró José Pérez, subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI. “No descansaremos hasta que los responsables rindan cuentas”, añadió.

Según datos oficiales de ICE, en los primeros meses de 2025 la agencia arrestó a más de 32.000 personas y deportó a más de 150.000 de todo el mundo.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE también ha realizado operativos contra delitos graves y empleadores de trabajadores indocumentados, dentro de la estrategia federal para reducir la presencia de inmigrantes sin papeles en EE. UU., estimada en más de 11 millones.