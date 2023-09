EEUU propone proteger un raro caracol que habita un manantial en la frontera con México

Tucson (AZ), (EFE).- El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos propuso hoy proteger un pequeño caracol que está en peligro de extinción y cuyo hábitat natural, el manantial de Quitobaquito, estuvo en peligro cuando sus aguas fueron utilizadas para la construcción del muro fronterizo bajo la Administración del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021).

El pequeño caracol, “Tryonia quitobaquitae”, se encuentra solamente en dicho manantial dentro del Monumento Nacional de Organ Pipe Cactus en la frontera de Arizona con México.

“Estoy muy contento de que estos notables supervivientes del desierto estén en camino a la protección federal”, dijo Laiken Jordahl, defensor de la conservación del suroeste del Centro para la Diversidad Biológica, en un comunicado.

El ambientalista indicó que estos caracoles, aproximadamente del tamaño de una semilla de amapola, podrían ser aniquilados si no son protegidos.

“Para salvarlos tenemos que proteger el manantial de Quitobaquito, una joya esmeralda milagrosa que es en realidad el universo entero para estos poderosos supervivientes en miniatura”, dijo.

El manantial es un cuerpo de agua dulce que es sagrado para el pueblo indígena Tohono O’odham.

Debido a su ubicación y la sequía que azota la región, el manantial ha sido fuertemente explotado para la agricultura. También fue blanco de la extracción millones de galones de agua para la construcción del muro fronterizo bajo la Administración de Trump, algo que en su momento fue duramente criticado por defensores del medioambiente.

“Si este hábitat se seca, significa la extinción de este vulnerable caracol. Esperamos que la protección propuesta impulse una acción urgente para proteger los acuíferos subterráneos en este impresionante rincón del suroeste”, dijo Jordahl.

Agregó que este caracol, al igual que otros animales que habitan la región, también se ve amenazado por un sistema de iluminación tipo estadio que ha sido instalado a lo largo del muro fronterizo, el cual aún no se ha activado.

“Si se encienden estas luces de estadio lanzarían luz artificial al manantial de Quitobaquito, alterando gravemente el hábitat actual oscuro como boca de lobo y se pondría en peligro a las especies acuáticas que viven allí”, expuso.

La propuesta de protección, para lla cual se abrió un periodo de 60 días de comentarios, se produce después que en 2020 el Centro para la Diversidad Biológica demandara a la Administración de Trump por no tomar medidas para proteger a 241 especies durante la construcción del muro fronterizo, incluyendo el caracol de Quitobaquito.