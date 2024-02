EEUU reducirá a un día el período de aislamiento por covid-19, según The Washington Post

Washington, (EFE).- Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. consideran reducir de cinco días a uno el período de aislamiento para personas contagiadas con la covid-19, informó este martes The Washington Post.

La agencia sanitaria federal divulgará en abril sus nuevas propuestas para recibir respuestas del público, según el diario.

Bajo las nuevas normas los pacientes con covid-19 no necesitarán aislarse por cinco días si no presentan temperatura alta sin el uso de medicamentos por 24 horas, añade el diario, que cita fuentes de los CDC.

California ya se ha anticipado a estas medidas y desde enero pasado dispuso que las personas que den positivo, tengan síntomas leves y hayan estado libres de fiebre sin medicamentos pueden retornar a las actividades regulares después de un día de aislamiento.

La revisión de las recomendaciones sobre el aislamiento de personas contagiadas, que fueron actualizadas por última vez en diciembre de 2021, ha progresado desde agosto pero, según el Post, hubo una pausa cuando aumentaron los casos del mal durante el otoño pasado.

La pandemia, que llegó a Estados Unidos a fines de 2019, ha dejado 103,5 millones de casos confirmados y más de 1,17 millones de muertes, la cifra más alta en todo el mundo.