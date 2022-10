EEUU retira millones de botellas de detergentes por contaminación bacterial

Washington (EFE).- La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (CPSC) anunció hoy el retiro del mercado de millones de recipientes de varios detergentes de la compañía Clorox debido al riesgo de exposición a bacterias.

“Los productos retirados pueden contener bacterias, incluida la Pseudomonas aeruginosa, un organismo ambiental que se encuentra comúnmente en la tierra del suelo y en el agua”, señaló un comunicado de la agencia.

La lista de productos retirados incluye los detergentes Pine-Sol Scented Multi-Surface Cleaners (en aromas Lavender Clean, Sparkling Wave y Lemon Fresh); CloroxPro Pine-Sol All Purpose Cleaners (en aromas Lavender Clean, Sparkling Wave, Lemon Fresh y Orange Energy), y Clorox Professional Pine-Sol Lemon Fresh.

La agencia aclaró que el Pine-Sol original, con aroma de pino, no está incluido en esa lista, y recomendó que los consumidores cesen de inmediato el uso de los productos retirados.

CPSC explicó que las personas que tienen un sistema inmune debilitado o usan artefactos médicos externos y están expuestas a la Pseudomonas aeruginosa corren riego de una infección grave que puede requerir tratamiento médico.

“La bacteria puede ingresar al cuerpo por inhalación, por los ojos o por una ruptura en la piel”, añadió el comunicado. “Las personas con sistemas de inmunidad saludables habitualmente no resultan afectadas por esta bacteria”.

Hasta la fecha las pruebas han identificado la presencia de la bacteria en algunos de los productos retirados, incluidos los producidos entre enero de 2021 y septiembre de 2022.

“Clorox produjo en ese período aproximadamente 37 millones de unidades de los productos retirados”, indicó el aviso.

Los detergentes y compuestos químicos de limpieza afectados por este aviso se venden por internet y en cadenas de tiendas minoristas de todo el país como Walmart, Sam’s Club, Dollar General, Target, Home Depot, BJ’s, Kroger, Dollar Tree, Lowe’s, Publix y otras.