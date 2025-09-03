EEUU usa fuerza militar en el Caribe para “ataque letal” contra el Tren de Aragua

Washington, (EFE).- Estados Unidos utilizó la fuerza militar que desplegó en las últimas semanas en el Caribe para un “ataque letal” dirigido contra una pequeña embarcación atribuida a la organización criminal de El Tren de Aragua, dejando 11 supuestos “narcoterroristas” eliminados, mientras navegaban en aguas internacionales cargados de drogas ilícitas rumbo a Estados Unidos.

Trump aseguró en la Casa Blanca que la armada estadounidense había destruido un barco atribuido a narcotraficantes justo en el momento en el que el operativo estaba siendo llevado acabo en el Caribe sur, según detalló posteriormente el Secretario de Estado, Marco Rubio.

El presidente utilizó su cuenta oficial de Truth para publicar un video en blanco y negro donde se observa una pequeña embarcación que es interceptada por un misil y aseguró que dentro estaban 11 miembros del Tren de Aragua, quienes fueron eliminados durante el operativo.

La Casa Blanca no explicó cómo los militares determinaron quienes estaban a bordo del buque y como sabían que eran miembros del Tren de Aragua, sus identidades no han sido reveladas.

Este operativo es el primer golpe que Estados unidos da por medio de la fuerza militar que desplegó cerca de las costas de Venezuela y que está conformada por al menos siete buques de guerra, incluidos destructores con misiles, que están siendo apoyados por el escuadrón anfibio, una fuerza especial que desplegó tres navíos y más de 4.500 efectivos y se estima que hay otros 2.200 soldados adicionales.

El ataque catalogado como “letal” por el Pentágono estadounidense y el propio Trump dista de las tácticas contra el narcotráfico que usualmente utilizan estas fuerzas armadas ya que generalmente los operativos consisten en interceptar las embarcaciones, incautar la droga y finalmente poner bajo arresto a los sospechosos.

“No voy a especular”

Mientras tanto, el Secretario de Estado, Marco Rubio, en su llegada a México, para una visita oficial, dijo que no iba a especular sobre lo que podría ocurrir en el Caribe tras el ataque a la embarcación la cual aseguró que iba cargada de drogas rumbo a Estados Unidos.

Previamente, Rubio había confirmado el ataque dirigido directamente contra “una organización designada como terrorista” pero el encargado de brindar detalles de los objetivos eliminados fue Trump.

El Gobierno de Venezuela respondió acusando a Estados Unidos de utilizar Inteligencia Artificial para crear el vídeo que fue difundido por Trump en sus redes sociales y el titular de Comunicación, Freddy Nuñez, acusó al secretario de Estado, Marco Rubio, de mentirle a Trump sobre lo ocurrido en el mar Caribe.

“Venezuela no es una amenaza”, agregó el funcionario de Maduro.

Luego del ataque, Trump cargó nuevamente contra el presidente venezolano, Nicolas Maduro, acusándolo de estar detrás del Tren de Aragua y de sus operaciones relacionadas al narcotráfico.

En días recientes, Rubio ha respondido de forma esquiva cuando es consultado sobre si se preparan operaciones en territorio venezolano y solo ha dicho que “vamos a enfrentar a los cárteles de la droga dondequiera que estén y donde sea que operen”.

Por más de 4 años, Rubio ha sido crítico de Maduro y de otros líderes de izquierda, siendo un aliado visible de las oposiciones de estos mismos. En 2018, cuando aún era senador de Florida, Rubio dijo en una entrevista con una cadena televisiva que existían argumentos para utilizar la fuerza militar estadounidense en Venezuela.