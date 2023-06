Efectos secundarios del trabajo con IA: Mayor soledad y ansiedad en empleados

Una investigación advierte de un vínculo entre el trabajo frecuente con IA y mayores niveles de soledad que puede derivar en ansiedad y consumo de alcohol

NotiPress.- La inteligencia artificial (IA) ha experimentado un crecimiento pronunciado en las tasas de adopción en los negocios. En 2022 alcanzó el 50 por ciento, un crecimiento casi 2.5 veces mayor, comparado con la tasa de adopción en 2017, según la plataforma de datos Statista. No obstante, un nuevo estudio advierte de posibles efectos adversos para los trabajadores, incluyendo mayor soledad que puede derivar en ansiedad y mayor consumo de alcohol tras el trabajo.

Para su investigación, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA) realizó cuatro experimentos para evaluar en los trabajadores los efectos positivos y negativos de interactuar frecuentemente con sistemas de inteligencia artificial. Estos experimentos se realizaron en Estados Unidos, Taiwán, Indonesia y Malasia, con hallazgos consistentes en todas las culturas.

Los humanos son animales sociales, y aislar el trabajo con sistemas de IA puede tener efectos secundarios dañinos en la vida personal de los empleados”, resalta un comunicado de la APA.

En cuanto a los beneficios, los investigadores encontraron que quienes trabajan frecuentemente con inteligencia artificial mostraron con frecuencia más probabilidades de ayudar a sus compañeros de trabajo.

No obstante, esta respuesta podría haber sido provocada por la soledad y la necesidad de contacto social, puntualizan los investigadores. Así lo sugieren los resultados de los participantes con niveles más altos de ansiedad por apego, es decir, con una mayor tendencia a sentirse inseguros y preocupados por las conexiones sociales. En este sentido, los estudios encontraron que estos empleados demostraron con mayor fuerza tanto las reacciones positivas (ayudar a los demás), como las negativas (soledad, insomnio, entre otros).

Los hallazgos de la investigación son correlacionales y, como tal, no prueban que la inteligencia artificial provoquen soledad. Según el comunicado, únicamente se identifica la existencia de una asociación entre el trabajo con IA y este tipo de respuestas.

En este sentido, los especialistas aconsejan considerar equipar a los sistemas de inteligencia artificial con características sociales. Estas podrían ser funciones como una voz humana, para simular mejor las interacciones entre personas, o limitaciones en la frecuencia de trabajo con IA y ofrecer mayores oportunidades de socialización.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un empleo el cual favorezca la salud mental es parte de los derechos humanos fundamentales. También advierte que un 15% de trabajadores es susceptible de sufrir algún padecimiento mental relacionado con el trabajo en algún momento de sus vidas.

Por esto, los investigadores subrayan la importancia de observar los efectos de las nuevas herramientas de trabajo impulsadas con inteligencia artificial. En este sentido, por su vínculo con una mayor soledad, los expertos recomiendan a los empleadores proveer de mayores oportunidades de socialización para sus empleados que interactúan frecuentemente con estos sistemas.