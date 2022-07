“Efímera” y “La vida es un carnaval” expanden temas LGBT en el cine mexicano

León (México), (EFE).- Porque no todo es drama y sufrimiento, el panorama para la visibilización de la comunidad LGBT en el cine mexicano ha ido cambiando y una muestra de ello son “Efímera”, del director Luis Mariano García, y “La vida es un carnaval”, del cineasta Fernando Colin Roque y protagonizada por la actriz trans Dana Karvelas.

“Indudablemente es necesario que existan películas que reflejen las realidades de las personas y los conflictos que existen en el mundo real, pero también está padre (bien) que existan películas hasta un poco aspiracionistas de cómo esperamos que sea el mundo”, dice García este martes en entrevista con Efe.

El director, cuya película junto con la de Colin Roque son parte de la selección de largometrajes mexicanos del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, retrata en su ópera prima la historia de una joven que sueña con ser arquitecta y que comienza a ver un halo luminoso delineando la figura de las personas que están a punto de morir.

La diversidad sexual entre las protagonistas, Emilia y Renata, se articula de forma natural en la narrativa sin mayor conflicto, dejando que imperen otros temas filosóficos como es la vida y cómo debe vivirse.

“Fue muy natural al momento de conceptualizar a los personajes, ambos nacieron siendo mujeres, esto automáticamente me llevó a una reflexión de ‘ah bueno, si va a ser una pareja de dos chavas (chicas) ¿cómo la representamos?, ¿qué decimos al respecto?'”, narra el director, que se asesoró con amigas lesbianas que le dieron el visto bueno a la historia.

La fantasía y la dualidad toman protagonismo en la película. Por un lado, García muestra con la primera la complejidad del ser humano de una forma bella, mientras que la segunda responde a su particular forma de complejizar la vida.

“Me encanta que el (género) fantástico tiene la posibilidad de metaforizar y de plasmar estas realidades que normalmente solamente viven en nuestro mundo exterior”, expresa.

“LA VIDA ES UN CARNAVAL”

Asimismo, el filme “La vida es un carnaval” repiensa las formas de representación de la comunidad al hacer una reflexión sobre la centralización de los derechos LGBT mientras hace una crítica a la manera superficial de vivir el “orgullo” únicamente a partir de la celebración anual de un evento.

La propuesta de Colin Roque sigue la historia de cuatro personas del pueblo Ixtlilco el Chico, del céntrico estado de Morelos, en su búsqueda identitaria.

Es la actriz trans Dana Karvelas quien llega “como un catalizador” para ayudarlas y guiarlas en su camino desde una mirada más profunda.

“Yo lo que quería era que se mostrara este tema de cómo la sexualidad de ese pueblo solo se vive una vez al año, en la que muchas pueden hacer ruido y decir ‘yo soy trans’ y los otros 364 días no lo pueden hacer”, consideró Dana.

Aunque es un documental ficcionado, Karvelas confesó que lo que se retrata tiene gran semejanza con la realidad y que para ella fue impactante saber que en comunidades tan cercanas a Ciudad de México hubiera una diferencia abismal en cuanto a derechos LGBT.

La actriz de “Estrellas solitarias” (2014) también cree que aunque ha habido un avance dentro de la industria fílmica en representación y diversidad de historias, siguen sin ser suficientes los esfuerzos.

“Falta que las distribuidoras se tomen en serio lo que están tomando y lo digo con todo respeto. También hay parte de la comunidad que una vez al año pide visibilidad en los medios y que se vea todo dignamente, (pero) sale una película como ‘Estrellas solitarias’ y no van”, dijo la actriz.

“Que cada vez haya más historias LGBT quiere decir que hay algo de qué hablar. Además hay muchas historias para explorar, no todo es drama y horror, hay muchas cosas chistosas (graciosas) que se también se pueden explorar, muchas realidades”, finalizó Karvelas.